$!Detienen en Argentina a Ana Carmen Sosa, hija de Gerardo Sosa Castelán, por orden de la FGR

De acuerdo con información de Infobae Argentina citada en reportes sobre el caso, Sosa Cravioto fue detenida por elementos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de Interpol en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Mendoza, cuando presuntamente intentaba abordar un vuelo con destino a Chile el pasado 27 de agosto.

Ana Carmen Sosa Cravioto, hija de Gerardo Sosa Castelán, exdiputado federal y exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fue detenida en Argentina debido a una alerta roja emitida a solicitud de autoridades mexicanas por una investigación relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía sostiene que los recursos habrían sido movilizados mediante empresas utilizadas para triangular dinero hacia cuentas de personas relacionadas con el denominado Grupo Universidad.

En el marco de esa investigación, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra Ana Carmen y su hermana Adriana Sosa Cravioto, a quienes señaló por su presunta participación dentro de la estructura financiera que era investigada.

El expediente investiga presuntas operaciones financieras por 58.2 millones de pesos y contempla a varias personas relacionadas con Gerardo Sosa Castelán.

La búsqueda internacional de Ana Carmen Sosa Cravioto está relacionada con la causa penal 263/2020, abierta en México por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras su detención, fue trasladada inicialmente a la Unidad Número 332 del Servicio Penitenciario de Mendoza. Posteriormente, su defensa consiguió que continuara el proceso bajo prisión domiciliaria, mientras se desarrolla el procedimiento de extradición hacia México.

La mujer era buscada desde 2020, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en una investigación relacionada con el entramado financiero atribuido a su padre.

ANA CARMEN SOSA ESTUVO EN ARGENTINA DURANTE MESES ANTES DE SU CAPTURA

Los reportes citados señalan que Ana Carmen Sosa Cravioto habría permanecido en Argentina durante varios meses antes de su captura. De acuerdo con esas versiones, su estancia en ese país podría haber comenzado desde diciembre del año pasado.

La detención ocurrió cuando pretendía salir de Argentina con destino a Chile. La alerta roja internacional permitió que autoridades argentinas identificaran que era buscada por México.

Después de su traslado a una unidad penitenciaria, su abogado consiguió que la medida de privación de libertad se cumpliera bajo arresto domiciliario. El procedimiento de extradición permanece en desarrollo y deberá continuar ante las autoridades argentinas correspondientes.

¿QUÉ ACUSA LA FGR A GERARDO SOSA CASTELÁN?

Gerardo Sosa Castelán enfrenta desde 2020 una causa penal relacionada con presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La investigación de la FGR sostiene que habría encabezado una estructura mediante la cual se desviaron recursos vinculados con la UAEH a través de empresas y personas que, según la acusación, habrían servido para triangular el dinero.

Uno de los nombres mencionados en la investigación es Contabilidad del Siglo XXI, sociedad que, de acuerdo con la información citada en el expediente, habría recibido y movilizado recursos pese a no contar con activos ni personal propios.

Las autoridades también investigaron movimientos financieros relacionados con integrantes de la familia Sosa Castelán.

CUENTAS DE ANA CARMEN SOSA Y SU HERMANA SON SEÑALADAS DENTRO DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con información previamente documentada por Proceso y citada en la investigación, las cuentas bancarias de Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto aparecen entre las identificadas por la Fiscalía.

Los registros financieros incorporados a la causa señalan 35 transferencias por un millón 192 mil pesos a una cuenta de Adriana entre marzo de 2014 y agosto de 2017.

En el caso de Ana Carmen, se identificaron siete transferencias por 806 mil 769 pesos entre marzo de 2014 y marzo de 2018.

La inclusión de estas operaciones en la investigación forma parte de los elementos que las autoridades han utilizado para indagar la presunta estructura financiera vinculada con Sosa Castelán.

UIF DETECTÓ MOVIMIENTOS MILLONARIOS

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó otros movimientos financieros que fueron considerados inusuales y que, de acuerdo con los datos citados en investigaciones periodísticas, superaban los 151 millones de dólares.

Las operaciones derivaron en acciones relacionadas con cuentas bancarias y en nuevas denuncias ante la FGR.

La investigación también alcanzó a empresas relacionadas con integrantes de la familia Sosa Castelán. Ana Carmen apareció vinculada como socia a compañías del sector de la construcción relacionadas con su padre.

Entre ellas se encuentra Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, cuyo accionista principal es Damián Sosa Castelán, hermano de Gerardo y quien también fue candidato a la presidencia municipal de Tulancingo.