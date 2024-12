Saltillo: FGE lo acusa de manejar camioneta robada, sin pruebas... y se queda con ella

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una recomendación en contra de la Unidad de Atención Temprana de Robo de Vehículos Región Sureste de la Fiscalía General del Estado, tras retener una camioneta por supuesto reporte de robo que nunca fue comprobado.

La queja que derivó en la recomendación 37/2024 fue interpuesta por un hombre en Saltillo a raíz de hechos ocurridos en junio de 2023, cuando, mientras se encontraba estacionado en una plaza comercial al nororiente de la ciudad, una pareja de agentes lo abordó para indicarle que su camioneta tenía un reporte de robo.

De acuerdo con la narración de los hechos, frente al afectado los agentes realizaron una serie de maniobras “propias” del procedimiento para identificar vehículos robados, sin ninguna orden ni tampoco la presentación de una denuncia.

Según el afectado, las maniobras para la supuesta identificación del vehículo robado consistían en lijar y aplicar solventes al vehículo para identificar el verdadero número de serie; sin embargo, este “fue descubierto” una vez que decidieron retirarse de las instalaciones para continuar defendiéndose al día siguiente.

En las manifestaciones que hizo ante la CDHEC, el afectado enfatizó que los agentes no le mostraron en ningún momento las pruebas con las que determinaron asegurar el bien.

“Al día siguiente me presenté a la misma oficina (...) En ese momento estaba presente el oficial y me dice ‘ya salió’. Le pregunto qué, y él me responde ‘el número de serie original’, y al momento de cuestionar en qué momento pasó eso, pues todo el día anterior nunca salió con la lijada ni con los ácidos, indica que sus agentes se quedaron hasta tarde para sacar la información. Yo pedía ver en físico los resultados y me fueron negados”, expresó.

Según el afectado, los meses pasaron sin que le resolvieran nada sobre su caso; sin embargo, agentes de la Fiscalía fueron observados a bordo del vehículo en la ciudad de Saltillo con placas a su nombre.

“No me dejaron bajar mis pertenencias, y me recalcaron que tenía que llevar los documentos originales. Me retiré y volví con copias certificadas de la factura de la camioneta, y me indicaron que estaba en proceso un peritaje, y que estaban esperando información. Volvía en distintos días y en diferentes horarios, y la respuesta era la misma”, narró.

“Nunca me indicaron cuál era el reporte de robo ni me justificaron la retención de mi camioneta. Acudo a esta comisión por la intimidación y el trato de los agentes de la Fiscalía, además porque el día de ayer, 27 de septiembre de 2023, se vio a mi camioneta circular por las calles de Saltillo conducida por un agente y con las placas a mi nombre”, señaló.

Tras el análisis del caso, la CDHEC acreditó que los agentes cometieron violaciones a los derechos humanos en el panorama del derecho a la propiedad y a la posesión, y realizaron actos como la falta de fundamentación y motivación legal.

Entre los puntos que se destacan en la recomendación, la CDHEC solicitó a la Fiscalía devolver la camioneta, además de iniciar procedimientos administrativos contra los agentes involucrados.