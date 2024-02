‘Saltillo ha adquirido fama de hospitalario y generoso’; recuerdan a don Jesús de Valle Arizpe en aniversario de la Cruz Roja

“Saltillo ha adquirido fama de pueblo hospitalario, caritativo, generoso, abnegado y por eso no dudamos que la delegación de la Cruz Roja se podrá sostener”, dijo Don Jesús de Valle Arizpe en su mensaje ante la llegada de la delegación de la humanitaria institución al valle de Saltillo.

Esta frase resonó en Coahuila hace 80 años, cuando se estaba fundando la delegación de la Cruz Roja en la capital del estado, hoy este pensamiento se encuentra más vigente que nunca.

Al mismo tiempo, “No hay nadie tan rico que no pueda necesitar a la Cruz Roja ni tan pobre que no la pueda ayudar”, es otra frase que tomó un peso importante pues la delegación de Saltillo está luchando por no verse rebasada ante el crecimiento de la región.