Saltillo: hacen largas filas para solicitar incapacidad COVID en clínica 89 del IMSS

Los contagiados temen que las pruebas de antígenos de laboratorios no las acepten al momento de solicitar la incapacidad, “ni el gasto que vamos a hacer”, mencionan.

Decenas de trabajadores hicieron fila a las afueras de la Unidad de Medicina Familiar número 89 de Saltillo en la espera de solicitar una prueba de antígenos para que se les pueda extender una incapacidad por el contagio.

Aunque la delegación del IMSS invitó a la población para que realizara el trámite de incapacidad a través de la página testcoronavirus.imss.gob.mx/webcovid19/, muchos saltillenses insistieron en que es mejor realizar el trámite “a la antigüita” ya que temen que la página no funcione o que no les acepten la prueba COVID de un particular.

Muchas personas declararon a VANGUARDIA haberse enfilado a las afueras de la clínica desde las 5 de la mañana, sin recibir ningún tipo de atención.

Todas ellas declararon tener algún síntoma de COVID-19, sin embargo, la necesidad de solicitar la incapacidad no fue impedimento para que el grupo de casi 50 personas permaneciera en una fila bajo el sol.