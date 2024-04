Entre ellas, el profesor jubilado de la Universidad de Humboldt mencionó que el Cañón debe trabajar en aspectos que le permitan mejorar la atención a los visitantes, tales como la información que se imparte, los caminos que se recorren y el sistema de drenaje para que la lluvia no dañe dichos caminos.

“ Yo creo que se debe ver que (San Lorenzo) es único. Hay paisajes iguales en el mundo, pero normalmente no tan cerca de la ciudad, con contrastes tan grandes en recorridos tan cortos y también en una región que es toda la sierra de Zapalinamé. Es algo hermoso y yo creo que este es el núcleo”, expresó Ellenberg.

CERCANÍA Y AVENTURA, SUS FORTALEZAS

Asimismo, Ludwig Ellenberg destacó que el Cañón de San Lorenzo tiene una fortaleza notable al estar tan cerca de la mancha urbana de Saltillo y tener un paisaje “muy salvaje”.

“El relieve es algo precioso, no conocido, no rutinario, es como una aventura. Y cuando los jóvenes salen de una ciudad, no quieren recibir algo aburrido. Por eso es salvaje, es algo hermoso”, dijo Ellenberg.

Explicó que para los jóvenes no es tan atractivo solo sentarse a mirar el paisaje sino sentirse orgullosos de haber escalado una pared grande, pasar entre las rocas y conocer varios paisajes en el mismo día.

En ese sentido, Ellenberg agregó que los saltillenses deberían sentirse orgullosos de tener un espacio como el CSL, pues permite ver grandes paisajes a distancias cortas.

“Cuando vayan a otros lugares en el mundo o en México, van a ver paisajes muy bonitos también, pero cuando regresen van a decir ‘nosotros tenemos este tesoro aquí’”, agregó.

SEGUNDA COLABORACIÓN CON EL SES

El geólogo se jubiló en 2011 y desde entonces ha colaborado como especialista en distintas áreas de conservación de la naturaleza alrededor del mundo. Como parte del SES, ha estado en más de 70 países, entre los que se incluyen Congo, Argentina, Perú, Namibia, Fiji, Nueva Zelanda, Nepal, Bután, Kenia, Tanzania, Uganda, Suiza, Turquía, Lesoto, Albania, Brasil, Georgia, entre otros.

Ellenberg es el segundo experto miembro del SES que colabora con el CSL, pues en noviembre del año pasado, el austriaco Dieter Pilat ayudó en la capacitación para evitar y combatir incendios forestales.

Al respecto, Carolina Monroy, presidenta de Conservación San Lorenzo, A.C., expresó que junto con Profauna y la asesoría de Ludwig Ellenberg, se ha podido establecer una buena colaboración para mejorar la atención al visitante del CSL.