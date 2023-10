Saltillo: instauran el 21 de noviembre como ‘Día para la conmemoración de víctimas de feminicidio’

El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad declarar el día 21 de noviembre de cada año para la conmemoración de las personas víctimas de feminicidio y delitos en razón de género.

La propuesta de la regidora Andrea Avilés Aguirre pretende, a través de campañas de difusión prevenir, erradicar la violencia contra la mujer y reforzar los mecanismos de denuncia y acompañamiento a las personas víctimas directas, indirectas y potenciales de estas conductas, principalmente a los hijos de las mujeres víctimas de feminicidio.

Cifras de la Fiscalía General de Coahuila reportan en la última década 171 feminicidios ocurridos en todo el estado. Después del municipio de Torreón, Saltillo es la ciudad que reporta mayor número de feminicidios, 30 en los últimos 10 años. Uno en lo que va del 2023, el de Éricka, en la colonia Bellavista.

El día conmemorativo, aprobado por el cuerpo edilicio, indica que dentro de la conmemoración los edificios públicos propiedad del Ayuntamiento sean iluminados de morado, y que se realice una ceremonia en el Instituto Municipal de la Mujer para promover la prevención y los esquemas de apoyo a la mujer, sin precisar los mismos.

También fue aprobado un exhorto a los municipios vía Congreso del estado para que realicen “campañas de información sobre violencia de género y los mecanismos de denuncia, acompañamiento, y todas aquellas acciones para garantizar la protección de las víctimas directas, indirectas y potenciales”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos concibe a las garantías de no repetición como un elemento esencial de la reparación integral, no solo de las personas víctimas, sino también de su entorno, su comunidad y la sociedad de donde fueron arrebatadas. La propuesta municipal no refiere nada al respecto.