“Nadie nos informó en ningún momento, mucho menos nos consultaron. Si no es porque nos acercamos a preguntar es que nos dimos cuenta de la obra” , indican.

De acuerdo con el Comité de Vecinos de Las Brisas, aun cuando las construcciones de Distrito Karena ya llevan un avance, las obras que se han realizado para canalizar el drenaje hacia su zona no fueron informadas ni consultadas por las autoridades hacia los vecinos del sector, y se percataron de que el proyecto los involucraba porque se acercaron a preguntar a los trabajadores de la obra.

Sobre estas calles, para algunos de los vecinos el Municipio ha accedido a instalar topes con el objetivo de que el agua sea distribuida, sin embargo, los vecinos consideran que esta no es una solución efectiva ya que la zona ahora se encuentra en bajada debido a unas rampas sobre las que se instalaron industrias, bodegas y domicilios hacia el otro extremo de Isidro López Zertuche.

“ Y esto es incluso aunque no llueva aquí. Aunque no llueva aquí, el agua que cae en otras zonas se viene hacia acá ”, indican los vecinos, quienes además reportan que debido a que el agua busca su cauce, el arroyo que está justo detrás de la colonia recopila toda la caída y ya hasta se les han caído bardas gracias a la corriente .

En un panorama amplio, los vecinos dicen que no están en contra del desarrollo inmobiliario o de que la zona capital coahuilense crezca. Sin embargo, las autoridades no han puesto atención a los proyectos de drenaje que se ofrecen a mega complejos y en esto, también se encuentra atribuido el organismo que lo opera, Aguas de Saltillo.

“ Hace tiempo instalaron un tope en la primera calle de la colonia, y lo único que pasó es que el agua se desvió a la siguiente calle. Las soluciones que nos dan es poner topes en todas las entradas, pero eso no es una verdadera solución. Nosotros estamos previniendo, es el patrimonio por el que trabajamos” , dice una de las vecinas.

“Hemos presentado propuestas porque esto no es partidista ni tiene ningún otro tipo de interés. No estamos en contra del crecimiento tampoco, al contrario, pero queremos crecer con ellos, no ser la alcantarilla de Saltillo”, concluyó la vecina de la calle Puerto de Tuxpan.