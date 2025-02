POLITICÓN: Se acabó la espera... a aguantar la ‘metralla’ arancelaria de Trump

I. SE ACABÓ LA ESPERA

Se llegó la hora... o al menos en teoría. En cualquier momento del día, el gobierno de Donald Trump dará a conocer los detalles respecto de los aranceles especiales que se impondrán a las mercancías que viajen desde nuestro país a la Unión Americana. Adicionalmente, como se ha informado, la Casa Blanca impondría aranceles similares a Canadá y China. ¿Queda espacio para el optimismo frente a la reiteración de que los aranceles van, sí o sí? Los especialistas responden afirmativamente a la pregunta anterior pues consideran que la medida no será generalizada y, eventualmente, podría ser gradual.

II. A AGUANTAR...

¿Hay algo que México pueda hacer para evitar los aranceles? Trump asegura que no, porque no se trata de un proceso de negociación y lo que él pretende no es solamente “castigar” a nuestro país por permitir el trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos, sino también revertir el déficit que, asegura, existe en la balanza comercial y nos beneficia. Por su parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dicho repetidamente que “estamos listos” para responder a la medida. La incógnita se despejará en cuestión de horas.

III. ALTOS VUELOS

Y de las tensas relaciones con Estados Unidos hablando, para los descreídos de la eficacia y utilidad de las “obras insignia” de la cuatroté, entre ellas el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ahí están las cifras que han comenzado a revelarse sobre los mexicanos deportados que han sido enviados vía aérea a nuestro país. Pero no estamos hablando solamente de los pocos días que Trump lleva en el poder: la administración de Joe Biden, de acuerdo con datos oficiales, envió al AIFA, tan solo el año pasado, casi 16 mil compatriotas. ¿Por qué no conocíamos estos datos? Pues porque el gobierno mexicano se cuidó bien de mantenerlos ocultos.

IV. MUY ÚTIL

Y durante los primeros 11 días del gobierno de Trump se calcula que ya habrían aterrizado en el AIFA unos cuatro mil compatriotas expulsados del vecino país. Así que ya nadie puede negar que el aeropuerto construido en el sexenio de López Obrador sea un elefante blanco pues, lejos de ello, está resultando muy útil... ¡para el Gobierno de los Estados Unidos!, que parece encaminado a convertirse en su principal usuario.

V. DESIGNACIONES I

Como se comentó en este espacio en su momento, el gobernador Manolo Jiménez Salinas ofreció a varios alcaldes, al acudir a su último informe de gobierno en diciembre pasado, incorporarlos a su equipo tras concluir su período como munícipes. Pues según quienes tienen la posibilidad de escuchar lo que se dice en las reuniones de alto nivel, en cualquier momento se anunciará la primera hornada de nombramientos de este tipo. Y entre las primeras designaciones que se realizarán, nos dicen, estará la del exalcalde arteaguense Ramiro Durán a quien le espera una subsecretaría en el gabinete estatal.

VI. DESIGNACIONES II

Otro que pronto estrenará oficina, se afirma, es Chema Morales. ¿A dónde va el exalcalde de Ramos Arizpe? Aparentemente no está definido el lugar exacto pero, nos aseguran, irá a un “puesto técnico”. Y el que también estaría aterrizando en cualquier momento en el equipo del Ejecutivo es el otro Chema, es decir, el ex munícipe de Saltillo, aunque es todo un misterio el puesto que ocuparía. Habrá que seguir pendientes.

VII. TRATO DISCRECIONAL

La UAdeC, a través de la encargada del Tribunal Universitario, Nadia Salas Carrillo, salió a aclarar que no son 13 denuncias, sino tres las que hay en contra de un funcionario de la Rectoría, pero reconoce la existencia de más víctimas con miedo a denunciar. Lo que omitió aclarar es por qué el Tribunal carece de criterios claros para aplicar medidas cautelares. Por un lado, en el caso de Aldo Martínez “El Topo”, que tenía dos denuncias, se le separó de su trabajo, mientras que a este otro funcionario, que tiene tres, solo se le cambió de oficina hasta que sean resueltas las denuncias. ¿Acaso fueron más duros con “El Topo” porque era un caso mediático?

VIII. SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO

Esta decisión nos recuerda una práctica que se daba en la Iglesia Católica cuando descubrían a un sacerdote violador: la solución era cambiarlo de parroquia. El problema no se resolvía, solo se trasladaba a otro sitio. Las medidas cautelares existen para proteger a las víctimas, pero en este caso se les olvidó la perspectiva de género y la seguridad de las universitarias. Por ello, el rector Octavio Pimentel debe tomar cartas en el asunto para hacer efectivo el compromiso de cero tolerancia contra la violencia de género.

IX. HÁGASE LA LUZ

Cuando se difunden noticias relacionadas con la realización de obras para la introducción de servicios, por regla general se mencionan acciones realizadas en zonas urbanas. Llama la atención por ello que en Ramos Arizpe el alcalde Tomás Gutiérrez haya arrancado ayer un programa de iluminación que busca llevar dicho servicio a las poblaciones rurales de aquel municipio. En total, según se informó, durante los tres años de la administración se instalarán mil 500 lámparas de última generación en los ejidos. Buena noticia para quienes, aunque viven en el campo en pequeñas comunidades, también merecen tener alumbradas sus calles.