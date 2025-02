POLITICÓN: Amenaza arancelaria: ¿Abre Trump puerta a negociación o agregará más tensión con México y Canadá?

I. AL BORDE DE UN ATAQUE

No cabe duda de que Donald Trump aprendió bien, durante su paso por el mundo del entretenimiento televisivo, cómo administrar la tensión en torno a un relato y, en consecuencia, mantener el interés del público. Y es que como parte del juego del “estira y afloja” en que ha convertido el tema de los aranceles en contra de México, Canadá y China, ayer aflojó la cuerda y, al menos desde la perspectiva de los optimistas, abrió la puerta a un arreglo negociado, pues afirmó que antes de poner en vigor la medida hablaría −hoy− con la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Justin Trudeau .

II. ¿CABE EL OPTIMISMO?

De cualquier forma, los más realistas advierten que no deben albergarse muchas esperanzas respecto de que Trump “se entienda” con sus homólogos y ello derive en que se dé marcha atrás en la imposición de los aranceles. Aunque sí podría ocurrir, se comenta, que exista un diferimiento −con fecha específica− a la espera de propuestas concretas, por parte de ambos gobiernos, para atender el problema de la migración ilegal y el tráfico de drogas.

III. AUSENCIA

En relación con el tema de las universidades “patito”, que hemos comentado en este espacio, conocedores del funcionamiento de la burocracia educativa de la entidad nos dicen que no deben albergarse muchas esperanzas de que el asunto se atienda −menos aún que se resuelva−, pues la encargada del área, la subsecretaria Melissa Suárez Elguézabal, no se le ve mucho por su oficina en la SEDU , ya que buena parte de la semana permanece en Piedras Negras, donde reside su familia, que no se ha mudado a Saltillo pese a que ya transcurrió más de medio año desde su designación en el cargo.

IV. CUESTIÓN DE GUSTOS

El asunto, por cierto, no parece tener nada que ver con un problema de capacidades o experiencia, pues durante los alrededor de cinco años en que se desempeñó como rectora de la Universidad Politécnica de Piedras Negras dio buenos resultados. El problema, nos dicen, es que ella en realidad no quería −y no quiere− migrar a Saltillo porque prefiere que su familia siga viviendo en la frontera. La pregunta es si esa circunstancia le permite atender adecuadamente sus responsabilidades.

V. NI EL RECUERDO QUEDA

No cabe duda que el sector obrero mexicano ya no es ni la sombra de lo que en algún momento fue. Y es que ayer se consumaron, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las reformas a la Ley del Infonavit mediante las cuales el Gobierno de la República podrá administrar libremente casi dos billones y medio de pesos −que son ahorros de los trabajadores y en los cuales no hay un centavo de dinero público−, sin que las “centrales obreras” del país −si aún puede llamárseles así− hicieran nada. La CTM de Carlos Aceves del Olmo , así como el resto de las organizaciones sindicales del país brillaron por su ausencia en el tema.

VI. TOTALMENTE DOBLADOS

Los liderazgos sindicales todavía tienen una última oportunidad, pues debido a que los diputados federales le hicieron modificaciones a la minuta que les envió el Senado , la propuesta fue devuelta a la Cámara Alta para que allí se diga la última palabra. Habrá que ver si las prometidas movilizaciones sociales aparecen por algún lado o se confirma el rumor de que a los liderazgos sindicales ya los doblaron peor que al emisario de la cuatroté al que suele referirse Trump .

VII. DISCULPE LAS MOLESTIAS...

El morenista Alberto Hurtado fue visto muy activo, cual funcionario municipal de obras públicas, tapando baches en el municipio de Arteaga, en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Óscar Flores Tapia. El argumento del legislador es simple: esas vías son transitadas por miles de saltillenses y necesitaban una manita de gato... o de tigre, a juzgar por las imágenes. Hurtado sigue con su estilo particular de hacer política en las calles. Sus actividades de bacheo se han convertido en una marca personal que genera tanto críticas como apoyo en los pasillos políticos. ¿Será que encontró su verdadera vocación?

VIII. DOS ÓPTICAS

Los críticos no perdonan el actuar del diputado Hurtado y señalan que debería concentrarse en su labor legislativa, cuyo saldo, como el de todos sus compañeros, no es precisamente positivo. Sin embargo, hay otra lectura: existe un problema real con los baches en la región y si las autoridades municipales fueran eficientes, el legislador no tendría material para sus acciones mediáticas. La realidad es que mientras las administraciones locales no atiendan estos problemas básicos, Hurtado seguirá encontrando espacios para su política populista.

