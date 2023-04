Saltillo: Nueva estación de monitoreo detecta contaminantes dañinos en las noches

Además, en el sitio web The World Air Quality donde se refleja la contaminación, se pudo apreciar que en la estación de monitoreo que le pertenece a la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila y se ubica en la Secretaría de Finanzas , no se percibió la misma cantidad de contaminantes.

Fue el pasado mes de marzo cuando en entrevista para VANGUARDIA, la secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, Eglantina Canales , reconoció que a Saltillo le hacen falta al menos tres estaciones de monitoreo, aunque en ese momento detalló que no se han adquirido más por una cuestión de presupuesto.

Agregó que “vale mucho la pena porque nos estamos dando cuenta de una realidad que de alguna manera estaba hasta cierto punto velada, sobre todo en ese sector donde es una parte de la zona industrial , aunque eso no quiere decir que no haya familias” .

“Era una necesidad porque a final de cuentas es el aire que respiramos. Y así como sabemos que no se están plantando los millones de árboles en la montaña y los miles en la ciudad, así sabíamos que no nos estaban diciendo la realidad de la contaminación en la ciudad ” .

En ese sentido, Argüello declaró que hacen falta más de tres estaciones. “Lo mínimo que debería de haber es una al norte, otra al sur, otra al oeste y otra al poniente. Insisto, eso es lo mínimo. Lo ideal es que tengan ocho o 10”.

Detalló que la razón por la que no se han adquirido más es “por la misma razón por la que no han plantado los 30 millones de árboles que deben plantar alrededor de la ciudad. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que se tengan al menos 15 por ciento del área conurbada como verde y aquí en Saltillo no tenemos ni el cuatro por ciento”.

“La Sierra de Zapalinamé ha perdido el 70 por ciento de su bosque arbolado por tanto incendio, deberían haber plantado millones de árboles. Por eso surgen las asociaciones civiles, para tapar los huecos en donde el gobierno no está haciendo su función, lamentablemente esa es la realidad”, detalló Argüelles.

Respecto al costo de la estación, aclaró que desconoce cuánto cuesta la que se tiene en Finanzas, pero que la que adquirió la asociación civil “no fue barata, pero tampoco cuesta esa cantidad”.

“Fue un ahorro de nuestra familia. Fue un esfuerzo que nosotros quisimos hacer para tratar de poder visualizar lo que sabíamos que estaba pasando y que sabíamos que por alguna extraña razón la estación del gobierno se apagaba o dejaba de funcionar”, relató Argüelles.