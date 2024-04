Saltillo: paciente del IMSS acusa negligencia médica; le dejaron un trozo de broca tras operación

El saltillense Jorge Luis Herrera presentó una queja administrativa y una denuncia penal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de que tras una operación resultara con un pedazo de broca en el interior de su cuerpo.

Fue el pasado 4 de abril de 2023 cuando el empleado de una fábrica de piezas para coches fue operado del tobillo en el Hospital General de Zona número 2 tras sufrir un atropellamiento el 26 de marzo de ese mismo año.

Contó a VANGUARDIA que un día después lo dieron de alta y ocho días después lo citaron para retirarle los puntos, pero desde entonces le dejaron un punto abierto, además de comenzar con un dolor constante.

Entre sus citas mensuales de revisión con traumatología, le fueron cambiando los doctores que lo atendían; en el mes de junio le quitaron la férula y en julio, un doctor le indicó que aún tenía restos de broca en el tobillo.

“En ese momento entra el que supuestamente estaba a cargo, que era mi doctor de cabecera, entra, voltea y lo mira de manera despectiva, no sé qué le dice, le hace señas con los ojos, lo saca del consultorio y se oye cómo le llama la atención afuera del consultorio y regresa. A partir de ese momento, el doctor que me estaba hablando sobre la broca, ya no tocó ese tema”, detalló Jorge.

El derechohabiente del IMSS expresó que prácticamente desde su alta ha presentado dolor e hinchazón en la zona afectada hasta la fecha, además de que se le ha negado la operación para retirarle la broca del tobillo. Jorge también mencionó que el dolor no le permite una movilidad total de su pie.

El paciente también explicó que ha consultado con doctores externos sobre su situación, quienes le han indicado que la presencia del objeto en el pie podría provocar cáncer.

Además, mencionó que ha recibido malos tratos por parte del personal de traumatología, llegando al punto de recibir gritos cuando insiste en que le retiren la broca de su tobillo.

“No dejo de tener dolor. Una cosa es que se me calme con las pastillas, pero siento que tampoco es para que esté tomando medicamento de por vida. Por querer aliviar el dolor, podría perjudicarme el medicamento”, agregó.

Los asesores jurídicos de Jorge Luis explicaron que, ante esta situación, se presentó una queja administrativa ante la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, misma que fue recibida el 18 de octubre de 2023.

Respecto a esto, la comisión bipartita de atención al derechohabiente del Consejo Consultivo resolvió en un acuerdo el 7 de diciembre de 2023, misma que fue notificada el 25 de enero de 2024, y se presentó un recurso de inconformidad el 16 de febrero de 2024.

Además, se presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República el 19 de diciembre de 2023.

Al cierre de esta nota, VANGUARDIA está a la espera de la postura de la Delegación del IMSS en Coahuila.