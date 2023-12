Saltillo: por largas filas y falta de dinero, recomiendan a beneficiarios del Banco Bienestar acudir a otros bancos

Con filas larguísimas y espera de más de tres horas, así es la cotidianidad en el cajero del Banco del Bienestar que se ubica sobre la calle de Acuña entre Aldama y Victoria, donde se reciben a cientos de personas que buscan cobrar su pensión o acceder a algún programa social promovido por el Gobierno Federal.

Desde el pasado lunes, la sucursal se encuentra “hasta el tope”, se quejó Delfina Sánchez Corpus, beneficiaria del programa de pensiones, quien señaló que desde ese día está buscando realizar un trámite.

“Lo que pasa es que antes yo cobraba con un pase en el deportivo R. González, pero luego nos dieron una tarjeta, pero conmigo se me bloqueó la tarjeta y me la tienen que reactivar, pero no se ha podido, estoy aquí en espera para ver cómo me solucionan”, dijo la abuelita de más de 60 años.

Y es que ella tenía que recibir su pago desde el día 30 de noviembre, pero como el cajero también está siendo utilizado por beneficiarios de becas como la “Benito Juárez” de educación básica, no la han podido atender.

“Se juntó todo aquí, hay mucha gente, es un problema de todos los días, por muy temprano o por muy tarde que vengas, siempre se va a retrasar el trámite que requieras, a mí siempre me dicen que venga cuando no haya gente, pero para saber cuándo”, expuso.

Otra de las situaciones tiene que ver con la falta de dinero en los cajeros de esta sucursal.

María de la Luz Rodríguez dijo que “siempre le toca que se le acaba el dinero a los cajeros y tienen que venir a surtirlos, tenemos que esperar a que vengan y luego poder cobrar, eso si no hay mucha gente en la fila”, expuso.

De acuerdo con Claudia Garza del Toro, delegada estatal de la Secretaría del Bienestar, se le recomienda a la gente que acuda a los cajeros más cercanos a su colonia para evitar saturaciones de la sucursal del centro.

En ese sentido, recordó que hay una sucursal al sur de la ciudad, casi junto al 69 Batallón de Infantería de Saltillo, sobre la carretera a Zacatecas, pero también se tiene otra en el ejido Los Llanos, en Arteaga.

“Si debemos reconocer que hemos tenido algunos problemas con el Banco del Bienestar, pero no es nada que no tenga solución, siempre estamos en contacto con los adultos mayores o con la gente beneficiaria, también les recomendamos ir a otros bancos donde también pueden cobrar, solamente que les cobra una comisión adicional, las personas pueden hacer eso o esperar a que las sucursales estén menos saturadas”, explicó la delegada.