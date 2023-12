Saltillo: ¿Quieres realizar una posada tradicional? Celebra a lo grande en familia con estas actividades

Si no eres de México , o no es muy común en el lugar en el que vives, VANGUARDIA te lo explica.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ¿Santa Claus existe? Regálale a tu hijo esta Navidad una conversación con Papá Noel

LA LETANÍA

Peregrinos: En el nombre del cielo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada.

Posaderos: Aquí no es mesón, sigan adelante. Yo no puedo abrir, no sea algún tunante.

Peregrinos: No seas inhumano, tennos caridad, que el Dios de los cielos te lo premiará.

Posaderos: Ya se pueden ir y no molestar, porque si me enfado os voy a apalear.

Peregrinos: Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José.

Posaderos: No me importa el nombre, déjenme dormir, pues yo ya les digo que no hemos de abrir.

Peregrinos: Posada te pide, amado casero, por solo una noche la reina del cielo.

Posaderos: Pues si es una reina quien lo solicita, ¿cómo es que de noche anda tan solita?

Peregrinos: Mi esposa es María, es reina del cielo, y madre va a ser del Divino Verbo.

Posaderos: ¿Eres tú José? ¿Tu esposa es María? Entren peregrinos, no los conocía.

Peregrinos: Dios pague, señores, vuestra caridad, y que os colme el cielo de felicidad.

Todos: ¡Dichosa la casa que abriga este día a la Virgen pura, la hermosa María! *(entran los asistentes)* ¡Entren santos peregrinos, reciban este rincón, que aunque es pobre la morada, os la doy de corazón! ¡Cantemos con alegría todos al considerar que Jesús, José y María nos vienen a visitar!

RECUERDA

Una posada es una tradicional celebración comunitaria que mezcla elementos religiosos, musicales y festivos para conmemorar la historia bíblica y fomentar la convivencia y la solidaridad entre la comunidad durante la temporada navideña.

Con estos elementos, se logra una posada completa que respeta las tradiciones y brinda una experiencia significativa para todos los participantes. ¡Felices fiestas!