“ No puedo desearte que tengas felices fiestas porque se que tienes una: silla vacía igual que yo, pero sí puedo decirte que disfrutes a los que están sentados en tu mesa, aunque en la silla vacía y en tu corazón siempre estará presente ese hermoso tesoro que nos falta”, publicaron en la su página de Facebook, Johan Gael ayúdame a regresar a casa.

Los padres del niño detallaron lo difícil que son las festividades decembrinas para ellos por la ausencia del niño, e hicieron un llamado a la empatía entre las familias.

“Que quienes tienen la dicha de tener a su familia completa aprovechen cada instante, que no esperes a que lleguen estas fechas para dar un abrazo y decir un te quiero, hemos aprendido que no se necesita una fecha especial para celebrar algo en familia, disfruta cada día que cada día sea especial porque no sabemos cuando nos puede cambiar la vida en un instante”.

Los padres del niño se dirigieron a Johan Gael en la publicación asegurándole que no se cansarán de buscarle y que tiene la esperanza de que regresará a casa pronto. “Hijo mío, donde quiera que te tengan te mandamos un abrazo fuerte de navidad”.

La publicación asegura que todos los integrantes de la familia lo esperan con los brazos abiertos. Johan Gael desapareció el 4 de octubre de 2015, mientras visitaba el municipio neolonés con sus padres.

De acuerdo a la Fiscalía Especializada para la Búsqueda y Localización de personas Desaparecidas, del año 2000 a octubre de 2022, registra 2 mil 460 coahuilenses no localizados.