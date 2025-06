Critican Sordos exclusión en spot gubernamental de Coahuila en pro de señas mexicanas

El contenido, recibió la crítica de Aidee Ramírez , madre e intérprete de su hija Valentina Vázquez, quien aseguró que aunque el video difundió un mensaje, en la realidad institucional no existe la intención de inclusión verdadera.

De acuerdo con Aidee, el mensaje que fue difundido en las redes sociales institucionales y del funcionario contiene errores y por ello, este tipo de espacios deberían aprovecharse para incluir y visibilizar a quienes realmente se relacionan a través de esta lengua en el día a día.

“¿Por qué no buscar a la asociación y hacer la promoción con personas que realmente necesitan y usan la lengua de señas? ¿A caso en Saltillo o en Coahuila no hay Sordos? Que realmente los incluyan en algo tan simple como un spot. Buscan darle la palomita a la inclusión, pero en el fondo no hay”, dice.