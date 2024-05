Saltillo se une para encontrar un hogar para ‘Grey’, un valiente gatito callejero

“No podemos resguardarlo ya que tenemos más gatos, pero siempre se le ha cuidado y atendido, pero al ser un gato de calle siempre llega herido, con mordidas y golpes, y nosotros le hacemos sus curaciones”, dice Ilse.

Sin embargo, el destino de “Grey” ha dado un giro al recibir un diagnóstico de VIH felino durante una visita veterinaria reciente. Aunque esta enfermedad no es contagiosa para los humanos, presenta un desafío adicional para el bienestar del minino, ya que requiere un hogar donde pueda recibir tratamiento --ya que de no ser así le quedaría a lo mucho 1 año de vida--, sin poner en riesgo a otros gatos que no compartan su condición.

“El día de hoy lo llevamos a veterinaria ‘Lucan’ a su revisión general, pero para su mala suerte dio positivo a VIH felino, enfermedad no transmisible a humanos, solo entre gatos, por heridas, o relaciones sexuales”, expone la joven saltillense.

EN BÚSQUEDA DE UN HOGAR

Ilse, con el corazón lleno de amor por este felino valiente, se ha embarcado en una búsqueda desesperada para encontrar un hogar adecuado para “Grey”. Con cada publicación en las redes sociales, ella comparte la historia de este gato amigable y cariñoso, destacando su naturaleza dócil y su capacidad para cuidar de sus compañeros callejeros.

La sensibilidad y el compromiso de Ilse con el bienestar de “Grey” son palpables en cada palabra que escribe, en cada imagen que comparte. Su determinación para encontrarle un hogar donde pueda vivir una vida plena y feliz es inspiradora:

“Desafortunadamente por ahora seguirá en la calle, ya que por la salud de nuestros demás gatitos no puede estar con ellos, por eso mismo urge encontrarle un hogar, diario va a casa de mi mamá y eso es lo que nos permite seguir alimentádolo y darle su tratamiento en lo que encuentra una familia”, expone.

Pero el tiempo apremia para “Grey”. Mientras continúa su lucha en las calles, dependiendo de la generosidad de Ilse y su familia para sobrevivir, la necesidad de un hogar permanente se vuelve cada vez más urgente. Cada día sin un hogar adecuado significa un día menos de esperanza para este gatito.

El llamado de Ilse a la comunidad es un llamado a la solidaridad, a la compasión y al amor por los animales que necesitan nuestra ayuda.

Si estás interesado en ofrecerle a “Grey” un hogar amoroso y compasivo, te instamos a ponerte en contacto con Ilse a través de sus redes sociales. Tu ayuda puede marcar la diferencia en la vida de este pequeño guerrero peludo.