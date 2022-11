¿Saltillo tiene su propio Franco Escamilla? joven imitador se hace viral en TikTok (video)

Ante esto, el comediante señaló que no le molesta que usen su contenido para la creación de contenido digital. Siempre y cuando sus chistes no los cuenten ‘hombres guapos’.

“Me tardé un chingo, porque mis chistes llegaron primero que yo. He tenido la oportunidad de ver mis monólogos contados por gente joven. No me gusta cuando los cuentan hombres que están guapos o que están m4m4dos”, explicó que esto se debe a que las personas no tan atractivas, tienen que desarrollar esa habilidad para la comedia.

“También he visto monólogos contados por mujeres. Y está, pero bien raro. La primera que vi, era una chavita haciendo lipsync de aquel monólogo que decía en una frase: La opinión pública es como las n4lgas, si no te las pidieron no las des...”.

En este sentido, aconsejó que hay que saber interpretar los chistes y aprovechó para dejar un audio a las mujeres que quisieran ‘enseñar’, usando de pretexto sus audios.