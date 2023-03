8M: La memoria de una protesta en Saltillo que no podrán borrar

Este ejercicio fotográfico apela más a la memoria que a lo estético. Centra a los mensajes de reclamo como protagonistas. Se van desvanecer las pancartas, las pintas, las consignas. Pero permanecen las exigencias para que se respeten las infancias, que no se critique a quien renuncie a la maternidad, que se detengan los feminicidios. Permanece decir que “NO ES NO” y permanece recordar que hay mujeres que no pueden salir a marchar porque fueron asesinadas.

Estos 17 instantes no los va a romper el gobierno. No los va a tirar a la basura la policía. Ni van a dejar de existir censurando internet. Porque el reclamo, mientras haya injusticia, también va a ser palpable.

¿Seguirá siendo el 8M una fecha en el calendario donde al siguiente día todo continúe como si nada? Lo ideal sería no tener un motivo por el cual marchar y exigir justicia.

2.- El andar es tan diverso que se hacen pausas para no dejar a mujeres atrás. En ese momento, la parte final del contingente se apoyaba de una manta para acentuar el alto.

4.- El Cine Olimpia fue uno de los espacios que más consignas concentró, los reclamos fueron por la proyección de pornografía y lo que hay detrás de la misma. Sin clientes no hay trata.

6.- A esta hora este mensaje ya no existe. Pero al pie de la fuente en la plaza alguien nos recordó que hay alguien en casa que la espera. ¿Cuántas mujeres salieron con la esperanza de volver a su hogar pero están desaparecidas o muertas?

7.- ¿Mensaje a la basura? ¿Hasta cuándo? Los nombres de algunos victimarios fueron marcados en el camino. Con denuncia o no, con sentencia o no, el miedo en las víctimas es latente.

8.- La cifra de mujeres violentadas, asesinadas y víctimas hablan solas. Por unas horas y sobre las paredes quedó uno de los mensajes eje. El contraste es la consigna: me cuidan mis amigas.

9.- La altura de la ventana en Palacio de Gobierno no fue suficiente para impedir que el mensaje quedara sujetado. ¿Cómo llegaron ahí? Cargándose (literal) entre unas y otras. ¿Y la autoridad? Con accesos cerrados.

10.- ¿Y si ya no estoy, cómo se escuchará mi voz? Nadie lo dijo. Lo pensé. No es una pared tampoco un monumento, no importa el tamaño del medio importa el mensaje: Ni una más.