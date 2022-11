A falta de denuncias directas, no judicializan caso contra ladrón de gym en Saltillo y lo ponen en libertad

La delegación de la región sureste de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que luego de que no se registraron denuncias directas contra un presunto ladrón del gimnasio Family Fitness en Paseo Villalta de Saltillo, su caso no logró judicializarse.

Fue a través de grupos de WhatsApp, que la policía de Saltillo intervino en el supuesto robo de pertenencias que fue notificado por parte de miembros de dicho gimnasio.

En flagrancia, Abraham N fue detenido por las autoridades e investigado por los delitos de robo y daños.

Entre los artículos, las autoridades en ese momento encontraron carteras, llaves, thermos, audífonos de alto valor, equipos celulares y otros artículos de gimnasio.

En un supuesto modus operandi, después de que Abraham no logró comprobar que los artículos eran de su pertenencia, estaba que los artículos eran extraídos de los casilleros y con las llaves de los automóviles, también lograba extraer artículos de los mismos.

La detención únicamente se dio por los hechos en flagrancia que la misma fiscalía detectó; sin embargo, al no ser un delito grave, la misma autoridad no cuenta con la facultad de llevar el caso de oficio ante un juez, considerando que no existen agraviados formales que reclamen castigo o reparaciones de daños.

A espera de las denuncias, la Fiscalía no logró judicializar el caso contra Abraham N y concluyendo el plazo de detención, se procedió a poner al hombre en libertad.

A través de redes sociales, miembros del gimnasio han manifestado que sí han interpuesto denuncias por casos de robo en el mismo gimnasio; sin embargo, esas denuncias fueron “contra quien resulte responsable”, y no directamente contra el hombre recientemente detenido.

Por ende, la investigación de robo contra quien resulte responsable, continuará con su curso natural y se estará a la espera de otras denuncias.