‘A Morena le valió madr... la seguridad de los mexicanos’, dice dirigente del PRI en Saltillo

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Saltillo, Eduardo Medrano Aguirre, acusó a Morena de haber sumido al País en una crisis de inseguridad debido a su fallida estrategia de “abrazos, no balazos”.

En un video difundido en redes sociales, el dirigente priista sostuvo que el partido en el poder ha ignorado las demandas ciudadanas de modificar su estrategia de seguridad, lo que, según él, ha agravado la violencia en el territorio nacional. Además, señaló que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está convencido de que Morena está infiltrado por el narcotráfico.

“Desde hace muchos años les dijimos que la estrategia de abrazos y no balazos no iba a acabar bien, les dijimos que había que cambiar la estrategia de seguridad, pero no hicieron caso y les valió madre la demanda de la sociedad”, expresó Medrano Aguirre.

El líder del priismo en Saltillo afirmó que la reciente extradición de 29 presuntos líderes de cárteles a Estados Unidos es una medida desesperada que, en su opinión, solo buscó aplazar la imposición de aranceles por parte de Washington.

“Solamente porque Donald Trump nos amenazó con aplicar aranceles, hoy sí se ponen a hacer el trabajo que durante muchos años, los mexicanos les pedimos que hicieran”, subrayó.

Medrano Aguirre responsabilizó a Morena de las consecuencias del aumento de la violencia y pidió a las autoridades federales reconocer el fracaso de su política de seguridad y rectificar el rumbo.

“Trump está convencido de que Morena tiene vínculos con la delincuencia organizada, lo que tienen que hacer las autoridades es ponerse las pilas y aceptar que la estrategia fallida de abrazos, no balazos, y de acusar a los delincuentes con sus abuelitas, no es la solución para arreglar la seguridad”, enfatizó.

El dirigente priista reiteró que la falta de acción efectiva ha dejado a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad creciente, mientras que las decisiones recientes del gobierno mexicano solo buscan contener las presiones internacionales más que proteger a la población.