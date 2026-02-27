Acelerado motociclista derrapa en puente y termina hospitalizado al sur de Saltillo
El uso de casco evitó que el motociclista sufriera lesiones de gravedad durante el accidente registrado
Un motociclista resultó con diversas lesiones la noche de este jueves luego de perder el control de su unidad y derrapar sobre el bulevar Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 23:10 horas, cuando el motociclista identificado como Marcelo ¨N¨, de 37 años, se desplazaba en una motoneta con dirección de sur a norte. El accidente ocurrió sobre el puente de la avenida 20, frente a la colonia Lomas de Lourdes.
De acuerdo con los primeros reportes, el percance se debió al exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control y derrapara aproximadamente 20 metros hasta quedar tendido en medio del carril, en el descenso del puente.
Automovilistas que circulaban por la zona se detuvieron para abanderar el área y evitar que el lesionado fuera atropellado, debido al riesgo que representaba su ubicación sobre la vialidad.
Al sitio arribaron elementos de Tránsito Municipal, quienes aseguraron tanto al lesionado como a la motocicleta para despejar la vía y prevenir otro accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja realizaron la valoración inicial y detectaron una probable fractura en la muñeca derecha, así como múltiples golpes en el cuerpo. Afortunadamente, no presentó lesiones en la cabeza gracias a que portaba casco de seguridad.
Posteriormente, fue trasladado a la Clínica 73 del IMSS, donde recibiría atención médica especializada.
Finalmente, el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.