Acelerado motociclista derrapa en puente y termina hospitalizado al sur de Saltillo

Un motociclista resultó con diversas lesiones la noche de este jueves luego de perder el control de su unidad y derrapar sobre el bulevar Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:10 horas, cuando el motociclista identificado como Marcelo ¨N¨, de 37 años, se desplazaba en una motoneta con dirección de sur a norte. El accidente ocurrió sobre el puente de la avenida 20, frente a la colonia Lomas de Lourdes.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se debió al exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control y derrapara aproximadamente 20 metros hasta quedar tendido en medio del carril, en el descenso del puente. Automovilistas que circulaban por la zona se detuvieron para abanderar el área y evitar que el lesionado fuera atropellado, debido al riesgo que representaba su ubicación sobre la vialidad. Al sitio arribaron elementos de Tránsito Municipal, quienes aseguraron tanto al lesionado como a la motocicleta para despejar la vía y prevenir otro accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja realizaron la valoración inicial y detectaron una probable fractura en la muñeca derecha, así como múltiples golpes en el cuerpo. Afortunadamente, no presentó lesiones en la cabeza gracias a que portaba casco de seguridad. Posteriormente, fue trasladado a la Clínica 73 del IMSS, donde recibiría atención médica especializada. Finalmente, el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.