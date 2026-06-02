Acelerado no alcanza a frenar y choca contra camión de gas en Saltillo

Una joven conductora se vio involucrada en un accidente vial al mediodía de este martes sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la calle Costa Rica, en la colonia República, en Saltillo. En el percance, ocurrido sobre los carriles con dirección a Venustiano Carranza, la automovilista identificada como Jéssica Gisell Becerra Flores, de 31 años, circulaba por dicha vialidad cuando no logró detener su vehículo a tiempo y terminó impactándose contra la parte trasera de un camión de la empresa Gas Capricornio.

La unidad era conducida por Reynodls Alejandro ¨N¨, de 36 años, quien señaló que tres vehículos delante de él se detuvieron, por lo que hizo lo mismo, ya que mantenía espacio suficiente entre su unidad y el automóvil que circulaba al frente. El percance generó la movilización de elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes.

Aunque el choque causó daños materiales considerables en las unidades involucradas y afectó momentáneamente la circulación en la zona, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades realizaron el levantamiento de información para determinar las circunstancias del accidente, mientras los conductores involucrados permanecieron en el lugar para atender los trámites correspondientes.