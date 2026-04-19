Aceleran bacheo y recarpeteo en el sur de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de rehabilitación de pavimento en calles y vialidades principales, con intervenciones activas en el sur de la ciudad y otros sectores donde se ha detectado deterioro en la carpeta asfáltica. Uno de los puntos atendidos es la calle 42, que conecta a los fraccionamientos La Estrella y Residencial Hacienda El Cortijo. En este tramo, cuadrillas retiraron el asfalto dañado, aplicaron mezcla caliente y nivelaron la superficie para mejorar la circulación y reducir riesgos para automovilistas y peatones.

De manera paralela, brigadas municipales intervinieron calles del fraccionamiento Parajes de Santa Elena, como Rayados y Santa Lucía; en la colonia Provivienda, en 10 de Mayo y 26 de Febrero; así como en Satélite Sur, sobre Renato Leduc, entre Alfonso Reyes y Fernando de Lizardi. También se realizaron trabajos en distintos puntos de la lateral del bulevar Fundadores, a la altura de Mirasierra, ampliando la cobertura de este programa en vialidades de alto flujo. A estas labores se suman acciones con maquinaria especializada en el bulevar Venustiano Carranza, cerca del puente Campanares, donde se utiliza tecnología a base de calor para rehabilitar el pavimento sin retirar por completo la carpeta.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para mejorar la movilidad y la seguridad vial en la ciudad. Explicó que el programa también se nutre de reportes ciudadanos a través del asistente “Saltillo Fácil”, disponible en el 844-160-08-08. Por ello, llamó a la población a seguir señalando calles en mal estado para integrarlas a estas intervenciones.

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