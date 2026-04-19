Aceleran bacheo y recarpeteo en el sur de Saltillo

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Saltillo
/ 19 abril 2026
    Aceleran bacheo y recarpeteo en el sur de Saltillo
    Equipos especializados trabajan en la compactación de carpeta asfáltica en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

Cuadrillas municipales intervienen calles y vialidades clave; trabajos responden a reportes ciudadanos y se extienden a distintos sectores de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de rehabilitación de pavimento en calles y vialidades principales, con intervenciones activas en el sur de la ciudad y otros sectores donde se ha detectado deterioro en la carpeta asfáltica.

Uno de los puntos atendidos es la calle 42, que conecta a los fraccionamientos La Estrella y Residencial Hacienda El Cortijo. En este tramo, cuadrillas retiraron el asfalto dañado, aplicaron mezcla caliente y nivelaron la superficie para mejorar la circulación y reducir riesgos para automovilistas y peatones.

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De manera paralela, brigadas municipales intervinieron calles del fraccionamiento Parajes de Santa Elena, como Rayados y Santa Lucía; en la colonia Provivienda, en 10 de Mayo y 26 de Febrero; así como en Satélite Sur, sobre Renato Leduc, entre Alfonso Reyes y Fernando de Lizardi.

También se realizaron trabajos en distintos puntos de la lateral del bulevar Fundadores, a la altura de Mirasierra, ampliando la cobertura de este programa en vialidades de alto flujo.

A estas labores se suman acciones con maquinaria especializada en el bulevar Venustiano Carranza, cerca del puente Campanares, donde se utiliza tecnología a base de calor para rehabilitar el pavimento sin retirar por completo la carpeta.

$!Cuadrillas municipales aplican asfalto caliente y nivelan la superficie en la calle 42, al sur de Saltillo.
Cuadrillas municipales aplican asfalto caliente y nivelan la superficie en la calle 42, al sur de Saltillo. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para mejorar la movilidad y la seguridad vial en la ciudad. Explicó que el programa también se nutre de reportes ciudadanos a través del asistente “Saltillo Fácil”, disponible en el 844-160-08-08. Por ello, llamó a la población a seguir señalando calles en mal estado para integrarlas a estas intervenciones.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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