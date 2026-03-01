¡Aceleró en lugar de frenar! Joven termina dentro de una tienda de conveniencia en Saltillo

Saltillo
/ 1 marzo 2026
    ¡Aceleró en lugar de frenar! Joven termina dentro de una tienda de conveniencia en Saltillo
    Al intentar retroceder para salir del local, la joven terminó impactando a un taxi que se encontraba debidamente estacionado. MARTÍN ROJAS

Además del boquete en la tienda, el descuido afectó a un taxista que esperaba en el estacionamiento

Una joven de 22 años protagonizó un aparatoso accidente la madrugada de este domingo al impactar su camioneta contra la fachada de una tienda de conveniencia ubicada en el bulevar Mirasierra, en su cruce con la calle Prolongación Francisco Ortiz, al oriente de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 00:15 horas cuando la conductora intentaba estacionar su camioneta Mitsubishi color blanco en el estacionamiento de la tienda; sin embargo, presuntamente confundió el pedal del freno con el acelerador, lo que provocó que avanzara de manera repentina y terminara ingresando por una de las ventanas del establecimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Muere hombre en el hospital tras aparatoso accidente provocado por su hijo, en Saltillo

$!La camioneta Mitsubishi blanca quedó incrustada en el ventanal principal de la tienda tras el error de la conductora.
La camioneta Mitsubishi blanca quedó incrustada en el ventanal principal de la tienda tras el error de la conductora. MARTÍN ROJAS

Tras el impacto, la joven echó la unidad en reversa, maniobra durante la cual golpeó levemente un taxi que se encontraba estacionado a un costado del lugar.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales tanto en el negocio como en los vehículos involucrados.

Finalmente, elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido y ser mediadores entre las partes involucradas, para así llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.

