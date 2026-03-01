¡Aceleró en lugar de frenar! Joven termina dentro de una tienda de conveniencia en Saltillo

Una joven de 22 años protagonizó un aparatoso accidente la madrugada de este domingo al impactar su camioneta contra la fachada de una tienda de conveniencia ubicada en el bulevar Mirasierra, en su cruce con la calle Prolongación Francisco Ortiz, al oriente de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 00:15 horas cuando la conductora intentaba estacionar su camioneta Mitsubishi color blanco en el estacionamiento de la tienda; sin embargo, presuntamente confundió el pedal del freno con el acelerador, lo que provocó que avanzara de manera repentina y terminara ingresando por una de las ventanas del establecimiento.

