Muere hombre en el hospital tras aparatoso accidente provocado por su hijo, en Saltillo

En un trágico accidente, el conductor de un vehículo Volkswagen ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al pasarse un señalamiento de alto, le quitó el derecho de paso a un transporte de personal, esto en la colonia Chamizal, en Saltillo. El padre del responsable, lamentablemente perdió la vida en el hospital, pues no resistió las heridas ocasionadas. Los hechos se registraron alrededor de las 22:45 horas cuando el responsable transitaba abordo de un automóvil de la marca Volkswagen modelo Jetta sobre la calle Leandro Valle, en compañía de sus padres y una fémina, con dirección de oriente a poniente. TE PUEDE INTERESAR: Carambola y volcadura deja una mujer lesionada en el periférico LEA de Saltillo

Sobre el cruce con la calle Pedro Ampudia, el joven hizo caso omiso del señalamiento del alto, por lo que al cruzarse le quitó el derecho de paso a un transporte de personal, quien circulaba con vía preferencial rumbo al sur. Tras el impacto, el vehículo salió proyectado hacia un costado, derribando un señalamiento quedando sobre la banqueta.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 solicitando la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Transito Municipal se dirigieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido.

De igual manera, elementos del cuerpo de bomberos acudieron al siniestro, pues se indicó se encontraban personas atrapadas del vehículo responsable. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al percance para la valoración de los involucrados, siendo trasladados un hombre identificado como Othon ¨N¨ de 55 años y una mujer de nombre Angélica María de 54 años, a las instalaciones de la clínica número uno del IMSS para su pronta atención médica. Lamentablemente, el hombre no soportó las lesiones ocasionadas, por lo que al ingresar al nosocomio, ya no presentó signos vitales siendo confirmado el sensible fallecimiento.

El conductor responsable quedó detenido, mientras que las unidades fueron remolcadas hacia un corralón en donde permanecerán hasta que se paguen los daños ocasionados. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de lo ocurrido, al concluir las diligencias correspondientes se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. En cuanto al responsable, quien presuntamente es hijo del fallecido, éste será puesto a la disposición del Ministerio Público hasta que se resuelva su situación jurídica.