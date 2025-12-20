Aclara Gobierno Municipal de Saltillo: no hay extensión en horario de venta de alcohol

Saltillo
/ 20 diciembre 2025
    Aclara Gobierno Municipal de Saltillo: no hay extensión en horario de venta de alcohol
    El Gobierno Municipal aclaró que no existe autorización para ampliar el horario de venta de alcohol en tiendas de conveniencia, como OXXO o SIX, durante el mes de diciembre. FOTO: CUARTOSCURO

El gobierno municipal reiteró que hay recorridos de la Policía Municipal para verificar el respeto al horario de venta

El Gobierno Municipal de Saltillo aclaró que no existe permiso para extender el horario de venta de alcohol en ningún tipo de establecimiento como OXXO o SIX.

Lo anterior tras la circulación de una imagen con los logotipos de la tienda OXXO que anuncia la extensión del horario.

La imagen de apariencia apócrifa detalla que la comercialización de bebidas alcohólicas se permitirá de lunes a sábado de 10:00 a 23:59 horas y domingos de 14:00 a 23:59 horas durante este mes de diciembre.

Sin embargo el Gobierno Municipal de Saltillo confirmó a VANGUARDIA que la información que se comparte a través de redes sociales es falsa y se mantiene el límite hasta las 23:00 de lunes a sábado y hasta las 14:00 horas los domingos.

Asimismo reiteró que se mantendrán los recorridos de la Policía Municipal para asegurar el respeto al mencionado horario.

Aunado a lo anterior, a principios de diciembre, el titular de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix anunció una ampliación de los operativos antialcohol en la temporada navideña.

Explicó que funcionarán de 6 de la tarde a 6 de la mañana de lunes a domingo, esto para la prevención de accidentes automovilísticos.

REGLAMENTO SEÑALA HORARIO

El artículo 24 del Reglamento Para Los Establecimientos Que Expenden O Sirven Bebidas Alcohólicas En El Municipio De Saltillo, Coahuila De Zaragoza, detalla los horarios de venta y consumo de bebidas alcohólicas.

En él se detalla que tiendas de conveniencia, supermercados, tiendas departamentales y expendios pueden vender hasta las 11 de la noche. Bares, cabarets, discotecas, clubes sociales, hoteles, restaurantes y salones de eventos pueden hacerlo hasta las 2 de la mañana.

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

