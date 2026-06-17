Acusan a presunta maestra del ITS de fraude y abuso de confianza; afectados analizan acciones legales en Saltillo

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Saltillo
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    Acusan a presunta maestra del ITS de fraude y abuso de confianza; afectados analizan acciones legales en Saltillo
    La acusada fue detenida y deberá responder por las denuncias de fraude. CORTESÍA

Diversos testimonios atribuyen pérdidas económicas por préstamos, créditos e inversiones

Una mujer identificada como Giselle “N”, señalada por algunas personas como maestra vinculada al Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), enfrenta acusaciones públicas de haber participado en supuestos esquemas de fraude y abuso de confianza que habrían ocasionado afectaciones económicas a particulares y servidores públicos.

De acuerdo con los testimonios recopilados por quienes se consideran víctimas, las presuntas irregularidades se habrían desarrollado durante varios años mediante distintos mecanismos para obtener recursos financieros, generando pérdidas patrimoniales entre personas que depositaron su confianza en ella.

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Entre los señalamientos más recurrentes figura el supuesto uso de terceros para gestionar créditos o financiamientos, operaciones que, según los denunciantes, terminaron comprometiendo a quienes aparecían como solicitantes mientras los recursos entregados no eran restituidos.

DENUNCIANTES BUSCAN INTEGRAR EXPEDIENTES CONJUNTOS

Los testimonios también refieren que diversas personas otorgaron préstamos personales bajo acuerdos verbales o por escrito con la expectativa de recuperar su dinero en un plazo determinado. Sin embargo, sostienen que después de la entrega de los recursos enfrentaron dificultades para establecer contacto con la señalada y obtener el reembolso correspondiente.

Otra de las modalidades descritas por los afectados involucra presuntos proyectos de inversión que ofrecían atractivas expectativas de rendimiento económico. De acuerdo con sus versiones, las iniciativas presentadas carecían de sustento real y el capital aportado no produjo los beneficios prometidos.

Ante esta situación, un grupo de personas que afirma haber resultado perjudicado trabaja en la recopilación de documentación y evidencias con el propósito de emprender acciones legales de manera coordinada ante las autoridades competentes en Saltillo.

Hasta el momento, los hechos corresponden a denuncias y testimonios de los presuntos afectados, por lo que será responsabilidad de las instancias de procuración y administración de justicia determinar la existencia de posibles conductas ilícitas y, en su caso, las responsabilidades que procedan conforme a derecho. (Con información de Tele Diario)

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