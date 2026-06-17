Reportan saldo blanco en violencia de género en Saltillo tras partido mundialista y anuncian programas de autoempleo para madres

Instituto Municipal de la Mujer en Saltillo mantiene la atención y asesoría jurídica y psicológica de lunes a viernes en sus instalaciones ubicadas en el cruce de Presidente Cárdenas y Purcell, informó su directora, Vanessa Fernández Tonone.

El Instituto Municipal de la Mujer en Saltillo reportó que, pese a las expectativas de un posible repunte de violencia de género tras el primer partido de la Selección Mexicana en el Mundial, no se registraron incidencias negativas en la ciudad.

“Mira, la verdad no se reflejó ninguna situación de violencia; gracias a Dios. Seguimos trabajando en la prevención, llevando talleres y capacitaciones”, señaló la funcionaria.

Para apoyar a madres trabajadoras sin acceso a guarderías, el instituto impulsa un programa de autoempleo mediante talleres que permiten a mujeres con hijos o familiares enfermos generar ingresos desde casa.

Fernández Tonone explicó que a finales de este mes se graduará la primera generación de un taller de corte de cabello, mientras que la meta anual es beneficiar a 100 mujeres con cursos gratuitos de tres meses de duración.

“Se les da todo: la capa, todo el material se les dona; es gratis. También estamos teniendo cercanía con Oxxo Gas y 7-Eleven”, comentó.

La funcionaria agregó que estas alianzas con el sector privado buscan sumar patrocinadores para nuevas capacitaciones, como aplicación de uñas y gelish, con la donación de equipo especializado.