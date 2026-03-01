Adolescente ocasiona choque múltiple, en Saltillo

Saltillo
/ 1 marzo 2026
    Los padres de la menor tuvieron que hacerse responsable de los daños.
Tres vehículos resultaron afectados en el accidente

Una adolescente que viajaba a bordo de una camioneta metió en problemas a sus padres, luego de provocar un accidente vehicular en la colonia Pueblo Insurgente.

Los hechos se registraron cerca de la una de la tarde en el cruce de Miguel Hidalgo y avenida 20 de Noviembre. La probable responsable, menor de 16 años, conducía una camioneta Ford Escape.

Circulaba por la calle Miguel Hidalgo con dirección al oriente, acompañada por una mujer de aproximadamente 40 años. Al llegar al cruce con 20 de Noviembre, la joven no respetó la señal de alto y continuó su marcha. Primero le quitó el derecho de paso a un vehículo Mazda 3 que tenía preferencia.

El Mazda se impactó contra el costado de la Ford, lo que provocó que la adolescente perdiera el control de la unidad y ocasionara un segundo percance. La camioneta terminó impactándose contra una Jeep Patriot que se encontraba estacionada. Vecinos que presenciaron el accidente dieron aviso al Sistema de Emergencias 911, por lo que acudió una ambulancia de la Cruz Roja.

Los paramédicos valoraron a los ocupantes y ninguno requirió traslado a un hospital. En el lugar, los padres de la menor dialogaron con los afectados y se comprometieron a cubrir los daños materiales.

