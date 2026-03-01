Conductor embiste a dos jóvenes que conducían motocicleta, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 1 marzo 2026
    Conductor embiste a dos jóvenes que conducían motocicleta, en Saltillo
    Ambas unidades resintieron pérdidas materiales.
    Conductor embiste a dos jóvenes que conducían motocicleta, en Saltillo

Ambos jóvenes iban juntos en una moto y resultaron lesionados, al ser derribados por un auto compacto

Dos jóvenes resultaron con raspones y heridas en las piernas tras chocar la motocicleta en la que viajaban, durante la tarde del domingo.

Todo ocurrió en el cruce de Presidente Cárdenas y Urdiñola, hasta donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja. Giovani N., de 20 años de edad, y su acompañante fueron valorados en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a una clínica.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca taxista al impactarse contra camellón tras presunta falla mecánica en Saltillo

Ambos permanecieron en el sitio a la espera de que la aseguradora del vehículo involucrado, un Chevrolet Spark, respondiera por los daños. Iván N., de 18 años, circulaba en su Chevrolet Spark por Paseo de la Reforma. Al llegar al cruce con Urdiñola, dio vuelta hacia el sur para incorporarse a Presidente Cárdenas, donde embistió a los tripulantes de la motocicleta.

Los jóvenes quedaron tendidos sobre el pavimento y fueron atendidos por los socorristas en una ambulancia. El probable responsable del accidente solicitó a su aseguradora que se hiciera cargo de la reparación de los daños materiales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La medida surge de la nueva Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones en Coahuila.

Anexos de Coahuila ahora deben reportar al MP ingresos y altas de pacientes con adicciones
El trámite es gratuito y se realizará en línea del 2 al 19 de marzo

Este lunes inicia registro de la Beca Rita Cetina en Coahuila
Los bisontes vuelven a correr los prados en una reserva en Cuatro Ciénegas

Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026
true

El domingo de ‘El Mencho’: la falsa normalidad
true

Radiografía de la inseguridad: ENVIPE 2025
Consejeros de guerra de Trump

Consejeros de guerra de Trump
Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla

Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?