Conductor embiste a dos jóvenes que conducían motocicleta, en Saltillo

Dos jóvenes resultaron con raspones y heridas en las piernas tras chocar la motocicleta en la que viajaban, durante la tarde del domingo.

Todo ocurrió en el cruce de Presidente Cárdenas y Urdiñola, hasta donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja. Giovani N., de 20 años de edad, y su acompañante fueron valorados en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a una clínica.

Ambos permanecieron en el sitio a la espera de que la aseguradora del vehículo involucrado, un Chevrolet Spark, respondiera por los daños. Iván N., de 18 años, circulaba en su Chevrolet Spark por Paseo de la Reforma. Al llegar al cruce con Urdiñola, dio vuelta hacia el sur para incorporarse a Presidente Cárdenas, donde embistió a los tripulantes de la motocicleta.

Los jóvenes quedaron tendidos sobre el pavimento y fueron atendidos por los socorristas en una ambulancia. El probable responsable del accidente solicitó a su aseguradora que se hiciera cargo de la reparación de los daños materiales.