Adolescentes terminan hospitalizados tras derrapar en su moto, en Saltillo

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Saltillo
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    Adolescentes terminan hospitalizados tras derrapar en su moto, en Saltillo
    Paramédicos trasladaron a los menores para su atención médica.
    Adolescentes terminan hospitalizados tras derrapar en su moto, en Saltillo

El accidente se registró en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza

Una pareja de adolescentes terminó internada en el Hospital General de Saltillo, luego de derrapar en la motocicleta en la que viajaban por el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

El conductor, Lauro N., sufrió heridas en el cráneo y el rostro, por lo que fue valorado en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.

También fue atendida Nancy N., de 15 años de edad, quien presentó una herida abrasiva en la cadera.

Ambos jóvenes viajaban en una motocicleta y se desplazaban de sur a norte. Frente a las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC), el conductor perdió el control de la unidad.

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Metros antes de ingresar al paso deprimido que conecta con el periférico Luis Echeverría Álvarez, la motocicleta derrapó y sus tripulantes terminaron sobre el pavimento.

Un automovilista que circulaba por el sector detuvo su marcha en pleno bulevar para brindar protección a los jóvenes, debido a que se encontraban expuestos al paso de otros vehículos y corrían el riesgo de ser atropellados.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja y personal de Tránsito Municipal, quienes procedieron a brindarles atención prehospitalaria.

Tras ser valorados, ambos adolescentes fueron trasladados al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica.

Por su parte, los oficiales de Tránsito Municipal procedieron al aseguramiento de la motocicleta, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.

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