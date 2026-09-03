Adolescentes terminan hospitalizados tras derrapar en su moto, en Saltillo

Una pareja de adolescentes terminó internada en el Hospital General de Saltillo, luego de derrapar en la motocicleta en la que viajaban por el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

El conductor, Lauro N., sufrió heridas en el cráneo y el rostro, por lo que fue valorado en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.

También fue atendida Nancy N., de 15 años de edad, quien presentó una herida abrasiva en la cadera.

Ambos jóvenes viajaban en una motocicleta y se desplazaban de sur a norte. Frente a las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC), el conductor perdió el control de la unidad.