Refrenda Coahuila coordinación con Gobierno Federal: Manolo

Jiménez Salinas destacó ayer que la coordinación institucional entre la federación y el estado permitirá bienestar para los coahuilenses.

Tras asistir a su segundo informe de gobierno, el gobernador Manolo Jiménez afirmó en redes sociales que continuará trabajando de manera coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum .

Durante el segundo informe de actividades, Sheinbaum Pardo resaltó que se trabajará con responsabilidad presupuestal.

Sheinbaum elogió al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, por la reducción de los delitos en el país y al nuevo Poder Judicial al señalar que se nota la diferencia con el pasado.

Lo de ayer en Palacio Nacional, no fue el clásico Día Presidencial, de la época del PRI, ni tampoco hubo quema de incienso ni genuflexiones partidistas.

En poco más de una hora, Sheinbaum Pardo reconoció retos en la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ponderó el éxito de los programas sociales federales.

La Presidenta inicia hoy una gira por las 32 entidades del país, para rendir informes regionales y se espera su pronta visita a Coahuila.

LOS JIMÉNEZ

El apellido Jiménez acaparó dos asientos de primera fila en el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer en Palacio Nacional.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, y el mandatario estatal coahuilense, Manolo Jiménez, ocuparon lugares principales durante la comparecencia presidencial.

De hecho, Tere, del PAN, y Manolo, del PRI, fueron los únicos gobernantes de oposición en la primera línea que se diseñó por orden alfabético, aunque con evidente mano política.

De los dos, Jiménez Salinas es el que mantiene una mejor relación con Sheinbaum Pardo, con base en el respeto y la coordinación institucional.

INCOMODAN A ROSA

Si las fotos hablarán, la que se tomó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la plenaria de Morena con los diputados Ricardo Mejía y Tony Flores refleja enojo y desdén.

Mejía Berdeja fue subsecretario de seguridad federal, cuando Rosa Icela estaba al frente de la dependencia, y luego a su estilo la traicionó y se fue al Partido del Trabajo.

Por eso, en la gráfica, la funcionaria se nota con un rostro adusto y un lenguaje corporal que advierte molestia e incomodidad.

Pobre Ricardo de ser un político de prestigio y respeto, ahora anda de cáeme bien rogando por una foto a su ex jefa.

NOMBRE NO...

Resuelto el tema de la reelección en Ramos Arizpe, con Tomás Gutiérrez, y el triunfo de Chema Morales en la elección a diputados locales, queda conocer el destino de Edna Dávalos.

La actual legisladora local por el PRI es un valioso personaje de este organismo político y no puede ir a la banca por mucho tiempo.

Y según parece, hay analistas que la ubican el año próximo al frente de la Secretaría de las Mujeres, en sustitución de la panista Mayra Valdés González.

De resultar cierta esta versión, la verdad es desperdiciar el talento de la legisladora ramosarizpense, pues ahí no hay mucho que hacer.