POLITICÓN: Salpica al titular de la UIF Coahuila testimonio de ‘El Grande’ en nuevo libro de Anabel Hernández

I. LECTURA INCÓMODA Ávidos devoradores de libros nos hacen notar pasajes del segundo capítulo de “Narcocracia”, el nuevo libro de Anabel Hernández. La autora recoge el testimonio de Sergio Villarreal, “el Grande”, quien relata su etapa como agente de la Policía Judicial en Coahuila y menciona a Raúl Sifuentes, entonces subprocurador en La Laguna. Según esa versión, Villarreal coordinaba asuntos con él y le entregaba dinero, relojes y mercancía. Se trata, hay que subrayarlo, del dicho de un exnarcotraficante retomado por la periodista, no de una sentencia. Pero tampoco es una mención menor: el señalado ocupa hoy un cargo que vuelve especialmente incómoda la lectura. II. MUCHA... ¿INTELIGENCIA? Raúl Sifuentes dirige la Unidad de Inteligencia Financiera de Coahuila, encargada de analizar información, detectar operaciones sospechosas y colaborar con autoridades. Justo lo contrario de aquello que le atribuye “el Grande”. De acreditarse el señalamiento, la pregunta no sería sólo jurídica, sino también política: ¿con qué autoridad puede permanecer en dicho cargo? Por cierto, desde su nombramiento poco se conoce sobre el trabajo de la Unidad. ¿Alguien escuchó a Sifuentes explicar resultados?

III. AHÍ EMPEZÓ Ayer hablamos de la delicada situación financiera de la Unión Ganadera Regional de Coahuila. Acuciosos lectores nos recuerdan que para entender cómo llegaron a la situación actual hay que regresar a 2022. Joaquín Arizpe se proclamó entonces reelecto por ocho votos contra siete de Fernando Cantú, en una asamblea que terminó entre discusiones, empujones e impugnaciones. Cantú desconoció el resultado y comenzó una larga batalla por la dirigencia. Quienes conocen los datos aseguran que aquel pleito empezó a consumir recursos y que incluso se vendieron activos. Así que la crisis actual tiene bastante más historia que la del gusano barrenador. IV. PLEITO CARO Aquel conflicto ganadero también tuvo acompañamiento político. En el gremio se señalaba que Fernando Cantú había buscado el respaldo de Ricardo Mejía Berdeja. Después, se resolvió a favor de la planilla de Cantú y se dejó sin efecto la asamblea que eligió a Joaquín Arizpe, quien calificó la decisión como ilegal y la combatió. Vinieron aún más litigios, división y problemas financieros. El gusano barrenador y el cierre de exportaciones agravaron la crisis, claro, pero la bola de nieve llevaba años rodando cuesta abajo.

V. BARRA LIBRE La invitación circula sin rodeos: “Back to School” para alumnos de Jurisprudencia, con cena, banda, DJ y “alcohol gratis e ilimitado”. El anfitrión, dice la convocatoria, será “Pepe Oceguera”, y el lugar del encuentro será la Notaría Pública 100, cuyo titular es José Ramón Oceguera, académico de la Facultad. Cada quien organiza sus reuniones, claro, pero convocar estudiantes y usando el alcohol sin límite como principal atractivo merecería una explicación. Porque lo que se ve es a un académico y notario poniendo nombre, cargo y oficina al festejo. Curiosa manera de enseñar responsabilidad profesional: primero la barra libre y luego, quizá, la ética. VI. TODO AVISADO El propietario del lugar afirma que no es él quien convoca, sino su hijo, que tiene el mismo nombre y es alumno de Juris. Además, asegura que no es la primera vez que su vástago organiza el convite. Aun así, no deja de llamar la atención que se ofrezca “alcohol gratis e ilimitado”, y se presuma que, en la Notaría 100, la fiesta “no se acaba a las 12 de la noche”. Por otro lado, se afirma que todos los alumnos están invitados y ello abre la puerta a que asistan menores, lo cual lleva las cosas al terreno de interés de las autoridades... ¿o no?

VII. ¿OTRA VEZ? El que, está claro, no aprende las lecciones, es el petista Antonio Flores Guerra, quien ayer debió reincorporarse al pleno del Congreso del Estado, luego de ser sancionado durante poco más de dos meses por faltista. Pero no: al de Múzquiz le pareció más importante asistir, en la Ciudad de México, a la reunión plenaria de los diputados federales del PT... y quedarse otro día en la capital de la República. Porque el evento de su partido fue el domingo, según consta en las fotografías que el propio Flores subió a sus redes sociales, aunque ayer se dedicó a postear imágenes en las cuales aparece junto a las secretarias de Gobernación y del Bienestar. VIII. NO APRENDE Lo peor de todo es que, de acuerdo con la información que circuló ayer en el Palacio Legislativo de Coss, Flores Guerra habría enviado un “justificante médico” para explicar su ausencia en la primera sesión del último periodo ordinario de sesiones de la Legislatura... sólo que esta vez nada se dijo al inicio, por lo que se desconoce el tratamiento formal que se le haya dado a la ausencia. Aunque, a falta de información puntual, pues vaya usted anotando que el petista lleva una falta...