Así es la nueva imagen de Lobos de la UAdeC para la temporada 2026 de la ONEFA

Así es la nueva imagen de Lobos de la UAdeC para la temporada 2026 de la ONEFA

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

El saltillense Daniel Carrete regresa a los Lobos, ahora como entrenador en jefe, con el objetivo de consolidar un nuevo proyecto para la UAdeC

Fútbol Americano
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Los Lobos de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) están listos para comenzar una nueva temporada en la Conferencia Nacional de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), ahora bajo la dirección de Daniel Carrete, quien fue presentado oficialmente como head coach del conjunto universitario.

Previo al arranque de la campaña 2026, el equipo realizó su fotografía oficial y presentó los cambios que acompañarán al programa, entre ellos una reestructuración enfocada en el reclutamiento de jugadores y en la construcción de un proyecto a largo plazo.

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Durante la presentación estuvieron el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; el director del Departamento de Futbol Americano, Frank González; el nuevo head coach, Daniel Carrete; el presidente del Patronato de Futbol Americano, Juan Ricardo Luna, y la presidenta de la Asociación de Futbol Americano Infantil de Saltillo (AFAIS), Elizabeth García Domínguez.

$!Daniel Carrete fue presentado oficialmente como head coach de los Lobos de la UAdeC para la temporada 2026 de ONEFA.
Daniel Carrete fue presentado oficialmente como head coach de los Lobos de la UAdeC para la temporada 2026 de ONEFA. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Pimentel Martínez señaló que el futbol americano forma parte de la preparación integral de los universitarios, debido a que fomenta aspectos como disciplina, carácter, madurez, trabajo en equipo y resiliencia.

El rector también destacó la experiencia de Frank González y la trayectoria de Daniel Carrete, quien además de ser saltillense fue jugador de los Lobos. Para la Universidad, la renovación del proyecto implica también una responsabilidad para quienes estarán al frente y dentro del campo.

$!El rector Octavio Pimentel Martínez destacó el papel del futbol americano en la formación de los estudiantes de la UAdeC.
El rector Octavio Pimentel Martínez destacó el papel del futbol americano en la formación de los estudiantes de la UAdeC. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

González explicó que su incorporación al programa se dio a partir de una invitación del rector para detectar áreas de oportunidad y establecer acciones que permitan fortalecer al equipo.

Como parte de este proceso, durante los últimos meses se trabajó en la reorganización del programa, principalmente en la búsqueda de talento local y foráneo. El objetivo, explicó, es establecer las bases de un proyecto que pueda desarrollarse durante los próximos años.

$!Los Lobos de la UAdeC mostraron los uniformes que utilizarán durante la temporada 2026, como parte de la renovación del programa.
Los Lobos de la UAdeC mostraron los uniformes que utilizarán durante la temporada 2026, como parte de la renovación del programa. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El exentrenador señaló que los resultados no serán inmediatos, por lo que el trabajo junto a Daniel Carrete estará enfocado en consolidar gradualmente al equipo y generar mejores condiciones para la competencia.

Para Carrete, asumir el puesto representa una nueva responsabilidad con el programa que conoció como jugador. Durante su presentación, reconoció el trabajo realizado durante la preparación y el respaldo de las familias, además del apoyo recibido por parte de las autoridades universitarias y el staff.

$!Los Lobos de la UAdeC mostraron los uniformes que utilizarán durante la temporada 2026, como parte de la renovación del programa.
Los Lobos de la UAdeC mostraron los uniformes que utilizarán durante la temporada 2026, como parte de la renovación del programa. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El entrenador sostuvo que la intención no se limita al desempeño deportivo, sino que también busca contribuir a la formación de los estudiantes que integran el plantel.

A los jugadores les pidió tener presente lo que implica representar a la UAdeC y mantener la disciplina, el carácter y la unidad como parte de su identidad.

$!Los Lobos de la UAdeC mostraron los uniformes que utilizarán durante la temporada 2026, como parte de la renovación del programa.
Los Lobos de la UAdeC mostraron los uniformes que utilizarán durante la temporada 2026, como parte de la renovación del programa. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La jornada concluyó con la presentación de los uniformes que utilizarán los Lobos durante la temporada 2026. La nueva indumentaria forma parte de la renovación del programa y acompañará al conjunto universitario en su participación dentro de la Conferencia Nacional de ONEFA.

Con Daniel Carrete al frente y una estructura que apuesta por el talento local y la planeación a largo plazo, los Lobos comenzarán una temporada en la que el proceso de reconstrucción será parte central de su camino.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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