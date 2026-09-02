Así es la nueva imagen de Lobos de la UAdeC para la temporada 2026 de la ONEFA

Los Lobos de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) están listos para comenzar una nueva temporada en la Conferencia Nacional de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), ahora bajo la dirección de Daniel Carrete, quien fue presentado oficialmente como head coach del conjunto universitario. Previo al arranque de la campaña 2026, el equipo realizó su fotografía oficial y presentó los cambios que acompañarán al programa, entre ellos una reestructuración enfocada en el reclutamiento de jugadores y en la construcción de un proyecto a largo plazo.

Durante la presentación estuvieron el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; el director del Departamento de Futbol Americano, Frank González; el nuevo head coach, Daniel Carrete; el presidente del Patronato de Futbol Americano, Juan Ricardo Luna, y la presidenta de la Asociación de Futbol Americano Infantil de Saltillo (AFAIS), Elizabeth García Domínguez.

Pimentel Martínez señaló que el futbol americano forma parte de la preparación integral de los universitarios, debido a que fomenta aspectos como disciplina, carácter, madurez, trabajo en equipo y resiliencia. El rector también destacó la experiencia de Frank González y la trayectoria de Daniel Carrete, quien además de ser saltillense fue jugador de los Lobos. Para la Universidad, la renovación del proyecto implica también una responsabilidad para quienes estarán al frente y dentro del campo.

González explicó que su incorporación al programa se dio a partir de una invitación del rector para detectar áreas de oportunidad y establecer acciones que permitan fortalecer al equipo. Como parte de este proceso, durante los últimos meses se trabajó en la reorganización del programa, principalmente en la búsqueda de talento local y foráneo. El objetivo, explicó, es establecer las bases de un proyecto que pueda desarrollarse durante los próximos años.

El exentrenador señaló que los resultados no serán inmediatos, por lo que el trabajo junto a Daniel Carrete estará enfocado en consolidar gradualmente al equipo y generar mejores condiciones para la competencia. Para Carrete, asumir el puesto representa una nueva responsabilidad con el programa que conoció como jugador. Durante su presentación, reconoció el trabajo realizado durante la preparación y el respaldo de las familias, además del apoyo recibido por parte de las autoridades universitarias y el staff.

El entrenador sostuvo que la intención no se limita al desempeño deportivo, sino que también busca contribuir a la formación de los estudiantes que integran el plantel. A los jugadores les pidió tener presente lo que implica representar a la UAdeC y mantener la disciplina, el carácter y la unidad como parte de su identidad.