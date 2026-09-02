Explosión en Tortas Alex sacude plaza comercial en la colonia República de Saltillo

Una explosión provocada aparentemente por una acumulación de gas generó alarma al mediodía de este miércoles en la colonia República, al norte de Saltillo, donde un negocio de venta de tortas resultó severamente dañado y otros establecimientos de una plaza comercial también resintieron los efectos. El incidente ocurrió en el establecimiento Tortas Alex de Monterrey, ubicado en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y la calle Chihuahua, mientras se realizaban maniobras para abastecer un tanque estacionario mediante una pipa.

De acuerdo con los primeros reportes, una fuga de gas habría generado la acumulación que posteriormente derivó en la explosión, cuyo impacto provocó daños principalmente en los ventanales y la fachada del negocio. Aunque no se reportaron personas con lesiones graves, varias personas presentaron quemaduras leves y fueron atendidas y valoradas por personal de una ambulancia que acudió al sitio. Saúl Valdés es uno de los lesionados por cortes debido a la explosión y los vidrios que saltaron. Asimismo, tres personas más terminaron con lesiones leves, una de ellas fue trasladada en una ambulancia para recibir atención médica.

La onda expansiva también alcanzó establecimientos cercanos, entre ellos los laboratorios Vitalab y Helados Sultana, que presentaron afectaciones materiales. Elementos de Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil se movilizaron hasta la plaza comercial para atender la emergencia, revisar las condiciones del inmueble y determinar el alcance de los daños.