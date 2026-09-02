Agresor de perro arrastrado en camioneta es identificado; la mascota es atendida de las heridas, en Acuña, Coahuila

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Acuña
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    Agresor de perro arrastrado en camioneta es identificado; la mascota es atendida de las heridas, en Acuña, Coahuila
    Caso de perro arrastrado por una camioneta llega al Ministerio Público en Acuña, Coahuila. CAPTURA DE VIDEO

El Ayuntamiento informó que aplicó una sanción administrativa y que el animal recibe atención médica veterinaria

ACUÑA, COAH.- El caso del perro que fue captado la mañana de este miércoles mientras es arrastrado por una camioneta en calles del fraccionamiento Los Álamos ya derivó en acciones de la autoridad municipal y en la intervención del Ministerio Público, informó la Presidencia Municipal de Acuña.

A través de un comunicado publicado a las 12:00 horas de este miércoles, el Alcalde de Acuña, Héctor de Hoyos, confirmó a través de su página de Facebook que el propietario de la mascota ya fue identificado, luego de que las imágenes comenzaran a circular en redes sociales y provocaran indignación entre ciudadanos que exigieron localizar al responsable y verificar las condiciones del animal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/otro-rocky-causa-fuerte-indignacion-video-de-camioneta-arrastrando-a-un-perro-en-acuna-coahuila-CB23223551

De acuerdo con la información oficial, la Unidad Municipal de Trato Digno y Bienestar Animal realizó las actuaciones correspondientes dentro de sus atribuciones y aplicó al propietario la sanción administrativa contemplada en el reglamento municipal.

El Municipio no precisó el monto de la multa ni detalló qué conducta específica fue considerada para imponer la sanción, por lo que esos aspectos quedan pendientes de conocerse.

El caso también llegó al Ministerio Público, instancia que tomó conocimiento de los hechos y continuará con el procedimiento correspondiente para determinar si existen posibles responsabilidades adicionales.

La actualización más favorable es que la mascota se encuentra con vida y actualmente recibe atención médica veterinaria. El Gobierno Municipal señaló que el animal permanece bajo cuidados profesionales para atender las condiciones que presente.

El caso había generado una amplia reacción en redes sociales a partir de un video grabado por un ciudadano en el sector de Los Álamos. La publicación pedía la intervención de las autoridades y generó reclamos para que se investigara la actuación del hombre que aparece en las imágenes.

La respuesta oficial llega en un momento en que el maltrato animal ha provocado una creciente reacción social en Ciudad Acuña. Durante agosto, otro expediente relacionado con crueldad contra mascotas derivó en una investigación del Ministerio Público y en pronunciamientos del propio alcalde Emilio de Hoyos sobre la necesidad de evitar la impunidad.

La respuesta del Municipio ocurre además en un contexto de creciente sensibilidad social frente al maltrato animal en Coahuila. Con este nuevo caso, ciudadanos y organizaciones recuerdan lo ocurrido recientemente en Saltillo con Rocky, un perro de raza Gran Pirineo que murió después de ser arrastrado por un vehículo en el fraccionamiento Villas de San Miguel.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-necropsia-de-rocky-confirma-muerte-por-dolor-y-ruptura-de-traquea-AJ22816372

En aquel expediente, la Fiscalía General del Estado detuvo a Liliana “N”, quien fue vinculada a proceso y permanece bajo prisión preventiva justificada mientras continúa la investigación. Tras la muerte de Rocky, la Fiscalía señaló que la pena por maltrato animal podría alcanzar hasta ocho años de prisión si se acredita la responsabilidad penal.

Con este nuevo caso, el procedimiento continúa ahora en dos vías: la administrativa, ya atendida por la Unidad de Trato Digno, y la ministerial, que deberá establecer si los hechos pudieran constituir alguna responsabilidad conforme a la legislación.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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