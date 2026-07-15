Adulto mayor muere atacado por enjambre de abejas, en Saltillo

Un hombre de 70 años murió tras ser atacado por un enjambre de abejas mientras caminaba por la sierra, frente al rancho La Esperanza, en el municipio de Saltillo.

De acuerdo con el informe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el hecho fue reportado alrededor de las 15:30 horas.

El cuerpo fue localizado en el asiento trasero de una camioneta estacionada al exterior de la Unidad Médica Rural 008 del IMSS, en el ejido Guadalupe Victoria.

La víctima fue identificada como Bonifacio N., de 70 años. Según la declaración de su sobrino, Melchor Teruel, alrededor de las 9:00 horas se encontraba con su tío Bonifacio, otro familiar identificado como Mariano Melchor Salas y un vecino de nombre Tomás.

Posteriormente, decidieron caminar hacia la sierra que comunica con el poblado Las Puyas y, cerca de la una de la tarde, comenzaron el ascenso. Aproximadamente una hora y media después se encontraron con un enjambre de abejas que comenzó a atacarlos, concentrándose la mayoría de las picaduras en Bonifacio.

Entre todos lograron retirarlo del lugar y buscaron señal telefónica para solicitar ayuda. Más tarde, un médico veterinario acudió a auxiliarlos en una camioneta y trasladó al afectado a la Unidad Médica Rural 008 del ejido Guadalupe Victoria, ubicada en el kilómetro 300 de la carretera Saltillo-Zacatecas.

Heriberto Cedillo Galindo informó que recibió una llamada para solicitar apoyo, por lo que acudió en una camioneta Hilux gris al sitio donde se encontraba el grupo y trasladó al lesionado hasta la clínica.

El médico de la unidad, Emiliano Torres Ramos, señaló que un grupo de hombres llegó a bordo de la camioneta indicando que llevaban a una persona que había sido atacada por insectos.

Al revisarlo, observó múltiples picaduras en el rostro y confirmó que ya no presentaba signos vitales, por lo que dio aviso al Ministerio Público. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento del lugar.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado por una funeraria para la práctica de los estudios correspondientes.