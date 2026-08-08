Adulto mayor pierde el control y termina contra puente en Saltillo

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    Adulto mayor pierde el control y termina contra puente en Saltillo
    La camioneta terminó contra una de las columnas que sostienen el puente vehicular. MARTÍN ROJAS

El conductor presuntamente sufrió un repentino malestar mientras circulaba por el bulevar Fundadores y tuvo que ser trasladado a una clínica del ISSSTE

Un hombre de la tercera edad resultó lesionado luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra una de las columnas de concreto de un puente vehicular, presuntamente tras sufrir un repentino malestar mientras conducía durante los primeros minutos de este sábado.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:20 horas sobre el bulevar Fundadores, en Saltillo, cuando el adulto mayor se desplazaba de poniente a oriente a bordo de una camioneta Ford Ranger.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-conductor-en-aparente-estado-de-ebriedad-brinca-camellon-y-lesiona-a-limpiavidrios-MH22708730

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al retorno ubicado en el cruce con el bulevar Mirasierra intentó incorporarse bajo el puente vehicular, pero comenzó a sentirse mal de manera repentina.

La situación provocó que el conductor perdiera el control de la unidad sin lograr detenerse a tiempo. La camioneta subió al camellón central y terminó impactándose contra una de las columnas de concreto que sostienen la estructura del puente.

Automovilistas que presenciaron el percance solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911, por lo que al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal y rescatistas de la Secretaría de Salud.

$!El adulto mayor presuntamente sufrió un malestar mientras circulaba sobre el bulevar Fundadores.
El adulto mayor presuntamente sufrió un malestar mientras circulaba sobre el bulevar Fundadores. MARTÍN ROJAS

Los paramédicos realizaron maniobras para extraer al conductor de la cabina y posteriormente le brindaron atención médica a bordo de una ambulancia. Debido a sus lesiones, fue trasladado a una clínica del ISSSTE.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente, mientras que la camioneta fue retirada mediante una grúa.

Debido a los daños ocasionados, el accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades.

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