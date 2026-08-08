En Saltillo, conductor en aparente estado de ebriedad brinca camellón y lesiona a limpiavidrios

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    En Saltillo, conductor en aparente estado de ebriedad brinca camellón y lesiona a limpiavidrios
    El limpiavidrios fue trasladado al Hospital General con una probable fractura en la pierna derecha. MARTÍN ROJAS

El joven de 20 años fue proyectado contra el pavimento y trasladado al Hospital General con una probable fractura en la pierna derecha

Un hombre de la tercera edad que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol provocó un aparatoso accidente vial que dejó a un joven limpiavidrios lesionado de gravedad, además de cuantiosos daños materiales, en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando José “N”, de aproximadamente 60 años, circulaba de sur a norte sobre la avenida 20 de Noviembre a bordo de una camioneta Dodge Pick Up.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor viajaba a exceso de velocidad y, al llegar al citado cruce, perdió el control de la unidad.

Aunque contaba con luz verde en el semáforo, la velocidad con la que se desplazaba le impidió maniobrar, por lo que brincó el camellón central y terminó impactándose violentamente contra una camioneta Chrysler Pacifica que se encontraba detenida, esperando la flecha de incorporación sobre el carril izquierdo del periférico.

En ese momento, un joven de 20 años realizaba labores de limpieza de parabrisas en el crucero y se encontraba limpiando el vidrio de la Pacifica. Debido al impacto, salió proyectado de forma violenta contra la carpeta asfáltica.

$!La camioneta Dodge brincó el camellón central antes de impactarse contra otro vehículo.
La camioneta Dodge brincó el camellón central antes de impactarse contra otro vehículo. MARTÍN ROJAS

Testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema 911. Al lugar se movilizaron elementos de Tránsito Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

Tras la valoración médica, los socorristas determinaron que el joven presentaba una probable fractura en la pierna derecha, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General para recibir atención especializada.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención tras el percance a los ocupantes de la Chrysler Pacifica.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención tras el percance a los ocupantes de la Chrysler Pacifica.

Durante las diligencias, las autoridades detectaron que el conductor responsable presentaba aliento alcohólico, por lo que fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde deberá responder por las lesiones ocasionadas y los daños materiales derivados del accidente.

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