Ajustan familias de Saltillo su presupuesto para la cena de Año Nuevo, gastan entre 2 mil y 3 mil 500 pesos
Un sondeo realizado en el centro de la ciudad muestra que, pese a los gastos de Navidad, las familias saltillenses mantienen la tradición de reunirse para despedir el año, ajustando presupuestos, compartiendo gastos y preservando rituales familiares.
A pocos días de concluir el año, familias de Saltillo comienzan a definir cómo celebrarán la llegada del 2026. De acuerdo con un sondeo realizado en la Zona Centro de la ciudad, el gasto destinado a la cena de Año Nuevo se ubica, en la mayoría de los casos, entre 2 mil y 3 mil 500 pesos, aunque hay hogares donde el monto es menor y otros donde supera los 5 mil pesos, dependiendo del número de personas y del tipo de platillos que se preparan.
Entre quienes destinan un presupuesto medio, varios coincidieron en que la cena se organiza para grupos de entre seis y ocho personas. Ángel comentó que en su familia suelen preparar pavo, acompañado de guarniciones, con un gasto aproximado de 2 mil a 3 mil pesos. “Procuramos no ser tan materialistas, gastar solo en lo básico”, explicó. En un rango similar se ubica Azarael, quien señaló que en su casa cocinarán lomo de cerdo, con un presupuesto de entre 2 mil y 2 mil 500 pesos para siete u ocho personas, considerando también los gastos previos de Navidad.
TE PUEDE INTERESAR: Se encarecen 17% cenas de Navidad y Año Nuevo en México
En otros hogares, el monto aumenta conforme crece el número de invitados. Eduardo Hernández relató que en su familia se reúnen alrededor de 25 personas, por lo que preparan varios platillos, como costillar, cabrito y postres, con un gasto cercano a los 5 mil pesos, distribuido entre los integrantes. Algo similar ocurre con Pedro, quien explicó que prepararán barbacoa para ocho o nueve personas, con un gasto aproximado de 4 mil pesos, ya considerando bebidas.
También hay familias que optan por organizarse para reducir el impacto económico. Javier Medina explicó que, al reunirse cerca de 50 personas, cada familia aporta algo —comida, refrescos o postres, van “de traje”—, lo que permite que el gasto individual sea de alrededor de 700 pesos. Una dinámica parecida se presenta en el caso de Mauricio Sandoval, quien señaló que, al dividirse los gastos entre varias familias, su aportación ronda los 4 mil pesos, considerando una reunión de entre 15 y 20 personas.
ALGUNOS OPTAN POR OPCIONES MÁS ECONÓMICAS
En el extremo contrario, hay quienes optan por celebraciones más sencillas. Ana comentó que este año planean una cena modesta para siete personas, con un presupuesto cercano a mil pesos, basada principalmente en pozole, debido a que los gastos de Navidad ya habían sido elevados. “Sí se siente, pero tratamos de organizarnos”, señaló.
En algunos casos, los gastos se incrementan por compromisos adicionales. Ángel Contreras explicó que, además de la cena, en su familia se celebra un cumpleaños, lo que eleva el desembolso total hasta los 10 mil pesos, considerando alimentos, bebidas y pastel. “La cena es cara y la cerveza también”, dijo, al reconocer que los gastos de diciembre suelen dejar el presupuesto ajustado.
Además del menú, las tradiciones siguen marcando la forma de recibir el Año Nuevo. Varias personas mencionaron prácticas como comer las doce uvas a la medianoche o salir con maletas para atraer viajes. Karla González comentó que, aunque no todas las familias mantienen los mismos rituales, en su entorno es común que cada quien aporte algo a la cena y que se conserven estas costumbres como parte del cierre del año, más allá de lo que se gaste.
Aun con diferencias en montos y menús, el sondeo refleja un punto en común: las familias buscan cerrar el año reunidas. Entre ajustes, cooperación y tradiciones, el fin de año en Saltillo se vive como un momento para compartir, más allá de cuánto se gaste en la mesa.