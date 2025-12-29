Ajustan familias de Saltillo su presupuesto para la cena de Año Nuevo, gastan entre 2 mil y 3 mil 500 pesos

A pocos días de concluir el año, familias de Saltillo comienzan a definir cómo celebrarán la llegada del 2026. De acuerdo con un sondeo realizado en la Zona Centro de la ciudad, el gasto destinado a la cena de Año Nuevo se ubica, en la mayoría de los casos, entre 2 mil y 3 mil 500 pesos, aunque hay hogares donde el monto es menor y otros donde supera los 5 mil pesos, dependiendo del número de personas y del tipo de platillos que se preparan.

Entre quienes destinan un presupuesto medio, varios coincidieron en que la cena se organiza para grupos de entre seis y ocho personas. Ángel comentó que en su familia suelen preparar pavo, acompañado de guarniciones, con un gasto aproximado de 2 mil a 3 mil pesos. “Procuramos no ser tan materialistas, gastar solo en lo básico”, explicó. En un rango similar se ubica Azarael, quien señaló que en su casa cocinarán lomo de cerdo, con un presupuesto de entre 2 mil y 2 mil 500 pesos para siete u ocho personas, considerando también los gastos previos de Navidad.

TE PUEDE INTERESAR: Se encarecen 17% cenas de Navidad y Año Nuevo en México

En otros hogares, el monto aumenta conforme crece el número de invitados. Eduardo Hernández relató que en su familia se reúnen alrededor de 25 personas, por lo que preparan varios platillos, como costillar, cabrito y postres, con un gasto cercano a los 5 mil pesos, distribuido entre los integrantes. Algo similar ocurre con Pedro, quien explicó que prepararán barbacoa para ocho o nueve personas, con un gasto aproximado de 4 mil pesos, ya considerando bebidas.

También hay familias que optan por organizarse para reducir el impacto económico. Javier Medina explicó que, al reunirse cerca de 50 personas, cada familia aporta algo —comida, refrescos o postres, van “de traje”—, lo que permite que el gasto individual sea de alrededor de 700 pesos. Una dinámica parecida se presenta en el caso de Mauricio Sandoval, quien señaló que, al dividirse los gastos entre varias familias, su aportación ronda los 4 mil pesos, considerando una reunión de entre 15 y 20 personas.