Alcaldes de capitales del país respaldan liderazgo de Javier Díaz al frente de la ACCM

Saltillo
/ 1 marzo 2026
    La ACCM concentra ciudades que representan cerca del 30 por ciento de la población nacional y el 27 por ciento del Producto Interno Bruto de México. CORTESÍA

Alcaldesas y alcaldes de las principales capitales del país manifestaron su respaldo al alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, tras asumir la presidencia de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), organismo que agrupa a 21 municipios estratégicos que concentran cerca del 30 por ciento de la población nacional y generan el 27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La designación se formalizó el pasado fin de semana durante una ceremonia realizada en la Ciudad de México, encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, en la que se destacó la relevancia de fortalecer la coordinación entre gobiernos municipales y los distintos niveles de autoridad.

IMPULSARÁN TRABAJO COORDINADO ENTRE CAPITALES

Tras asumir el cargo, Javier Díaz González subrayó que su gestión estará basada en la colaboración, el diálogo permanente y el intercambio de experiencias entre los municipios que integran la asociación, con el objetivo de generar soluciones desde el ámbito local.

“Vamos a trabajar con mucha unidad y coordinación, pero lo más importante, con mucha comunicación para que, en conjunto como Asociación, independientemente de los partidos políticos, podamos construir desde lo local y mejorar México”, expresó.

El alcalde saltillense destacó que el intercambio de estrategias exitosas permitirá fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales, así como impulsar un desarrollo ordenado que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población.

RESPALDAN AGENDA Y DESTACAN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

La vicepresidenta de la ACCM y alcaldesa de Centro, Tabasco, Yolanda Osuna Huerta, reconoció la agenda impulsada por Díaz González y señaló que los temas planteados responden a necesidades comunes entre las capitales del país.

Indicó que el objetivo central es fortalecer el municipalismo, al tratarse del nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, mediante el intercambio de experiencias y la construcción de acuerdos que permitan mejorar la prestación de servicios públicos.

En el mismo sentido, el vicepresidente tesorero de la asociación y alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, calificó el plan de trabajo como ambicioso, pero viable, y destacó que la cooperación entre municipios permitirá replicar estrategias exitosas en beneficio de sus habitantes.

COORDINACIÓN Y UNIDAD, CLAVES PARA ENFRENTAR RETOS

La alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, destacó que las ciudades capitales enfrentan desafíos similares, por lo que la coordinación y el trabajo conjunto serán fundamentales para consolidar gobiernos más eficientes y cercanos a la ciudadanía.

Subrayó además que el liderazgo de Díaz González representa una oportunidad para fortalecer la articulación entre municipios y construir soluciones desde la diversidad de perspectivas.

Por su parte, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya Villanueva, resaltó el carácter plural de la asociación y la importancia de mantener una colaboración estrecha con los distintos órdenes de gobierno, particularmente en temas prioritarios como la seguridad.

FORTALECEN PAPEL DE LAS CAPITALES EN EL DESARROLLO NACIONAL

La Asociación de Ciudades Capitales de México representa un espacio de coordinación estratégica entre municipios que, por su relevancia económica, política y social, tienen un papel clave en el desarrollo del país.

Con la nueva presidencia, se busca consolidar una agenda común que permita fortalecer a los gobiernos locales, impulsar políticas públicas más eficientes y generar mejores condiciones de vida para millones de habitantes en las capitales del país.

