Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, asume presidencia de la Asociación de Ciudades Capitales de México

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 27 febrero 2026
    Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, asume presidencia de la Asociación de Ciudades Capitales de México
    El Alcalde planteó que las capitales enfrentan retos como crecimiento urbano, servicios, movilidad y sostenibilidad. CORTESÍA

El edil destacó que los buenos indicadores de la capital coahuilense son resultado del trabajo coordinado entre Estado y Municipio

Javier Díaz González tomó protesta como nuevo presidente de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), donde destacó que los indicadores positivos que distinguen a la capital de Coahuila son resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal. En el evento, el edil estuvo acompañado por el gobernador de Manolo Jiménez Salinas.

La ACCM está integrada por 21 capitales del país que suman esfuerzos para fortalecer políticas públicas en materia de seguridad, competitividad, movilidad y servicios públicos. En conjunto, estas ciudades concentran una parte significativa de la población y del dinamismo económico nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Participa Saltillo 2026: invitan a estudiantes a proponer y votar obras con recursos del predial

De acuerdo con estimaciones municipales, el Producto Interno Bruto agregado de estas capitales asciende a aproximadamente 8.5 billones de pesos, lo que representa cerca del 27 por ciento de la economía nacional, consolidándose como motores estratégicos del desarrollo regional y la generación de empleo.

Como socio fundador de esta organización, Jiménez Salinas felicitó a Díaz González por asumir la presidencia y reiteró su respaldo para seguir trabajando en equipo por el bienestar de Saltillo y de Coahuila. Subrayó que uno de los indicadores más relevantes es la seguridad, rubro en el que Saltillo se mantiene entre las diez ciudades más seguras del país y como la capital con mejores resultados en esta materia.

“El trabajo conjunto entre sociedad civil, iniciativa privada, ciudadanía y los tres órdenes de gobierno es la fórmula que ha dado resultados en Saltillo y en Coahuila”, expresó el mandatario estatal, al destacar que su administración privilegia el diálogo, la unidad y una visión orientada al desarrollo y la calidad de vida.

$!Se conformó una nueva mesa directiva con alcaldes de distintas capitales del país.
Se conformó una nueva mesa directiva con alcaldes de distintas capitales del país. CORTESÍA

Por su parte, Díaz González agradeció el respaldo del gobernador, a quien reconoció como aliado estratégico, y afirmó que desde la Asociación se impulsarán agendas comunes para atender retos compartidos como el crecimiento urbano, la movilidad, la seguridad y la sostenibilidad.

Durante el acto estuvieron presentes Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo; Hilda Flores Escalera, representante de Coahuila en la Ciudad de México; y Emilio Gamboa Patrón.

También participó José Antonio Alemán García, representante del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, quien refrendó el compromiso del Gobierno Federal de trabajar coordinadamente con la Asociación.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Arranca ‘Colonias al 100’ en colonia Misión Cerritos

La nueva mesa directiva de la ACCM quedó integrada por Yolanda Osuna Huerta como secretaria general; Biby Karen Rabelo de la Torre como vicepresidenta de Fortalecimiento Interno; y José Luis Urióstegui Salgado como tesorero.

Asimismo, participan José Chedraui Budib como vicepresidente de Vinculación; Marco Antonio Bonilla Mendoza como vicepresidente de Asistencia y Gestión; y Enrique Francisco Galindo Ceballos como vicepresidente de Comunicación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alcaldes
Gobierno

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

AHMSA: El futuro se ha tornado sombrío en extremo
El presidente estadounidense aseguró tras emitir la orden que no volverán a hacer negocios con la empresa.

Ordena Trump a las agencias federales dejar de usar IA de Anthropic ‘inmediatamente’
Esta fotografía de archivo del viernes 20 de marzo de 2009 muestra reconstrucciones de un hombre neandertal, a la izquierda, y una mujer en el museo neandertal de Mettmann, Alemania.

Nuevo estudio revela que el emparejamiento entre neandertales y mujeres humanas podría haber sido más frecuente
Se hace camino al andar

Se hace camino al andar
Para construir el país que queremos es necesario apostar por las familias e invertir en ellas, aseguró Fernando Milanés, presidente del Congreso Internacional de las Familias (CIFAM), en Monterrey.

Apostar por las familias es clave para el México que queremos: CIFAM Monterrey
Domingo Hernández (Izq.), titular de la Oficina Enlace de la Secretaría de Educación Pública en Coahuila, alertó sobre el aumento de denuncias por certificados apócrifos y la oferta de carreras universitarias sin validez oficial en los primeros dos meses del 2026.

Coahuila: SEP acumula 55 quejas por certificados apócrifos y escuelas sin validez oficial en 2026
FILE - The Instagram logo is seen on a cell phone in Boston, Oct. 14, 2022. (AP Photo/Michael Dwyer, File)

Avisará Instagram a los padres si los adolescentes buscan ‘repetidamente’ información sobre suicidio
Amor a la Patria

Amor a la Patria