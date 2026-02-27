Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, asume presidencia de la Asociación de Ciudades Capitales de México

Javier Díaz González tomó protesta como nuevo presidente de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), donde destacó que los indicadores positivos que distinguen a la capital de Coahuila son resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal. En el evento, el edil estuvo acompañado por el gobernador de Manolo Jiménez Salinas.

La ACCM está integrada por 21 capitales del país que suman esfuerzos para fortalecer políticas públicas en materia de seguridad, competitividad, movilidad y servicios públicos. En conjunto, estas ciudades concentran una parte significativa de la población y del dinamismo económico nacional.

De acuerdo con estimaciones municipales, el Producto Interno Bruto agregado de estas capitales asciende a aproximadamente 8.5 billones de pesos, lo que representa cerca del 27 por ciento de la economía nacional, consolidándose como motores estratégicos del desarrollo regional y la generación de empleo.

Como socio fundador de esta organización, Jiménez Salinas felicitó a Díaz González por asumir la presidencia y reiteró su respaldo para seguir trabajando en equipo por el bienestar de Saltillo y de Coahuila. Subrayó que uno de los indicadores más relevantes es la seguridad, rubro en el que Saltillo se mantiene entre las diez ciudades más seguras del país y como la capital con mejores resultados en esta materia.

“El trabajo conjunto entre sociedad civil, iniciativa privada, ciudadanía y los tres órdenes de gobierno es la fórmula que ha dado resultados en Saltillo y en Coahuila”, expresó el mandatario estatal, al destacar que su administración privilegia el diálogo, la unidad y una visión orientada al desarrollo y la calidad de vida.