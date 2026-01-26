Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en colonia La Valencia

/ 26 enero 2026
    No cuentan con licencias ni autorizaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano. FOTO: CORTESÍA

Terrenos irregulares se ofertan al poniente de la ciudad; llaman a verificar permisos

El Gobierno Municipal de Saltillo alertó a la ciudadanía sobre la venta ilegal de terrenos rústicos ubicados al poniente de la ciudad, a espaldas de la colonia La Valencia, los cuales están siendo ofertados sin contar con las autorizaciones y licencias correspondientes.

A través de la Dirección de Desarrollo Urbano, se informó que estos predios se promocionan principalmente mediante redes sociales, por lo que se exhortó a la población a extremar precauciones y evitar caer en posibles fraudes, ya que se trata de terrenos que no cumplen con la normatividad vigente.

La autoridad municipal precisó que no existe ningún procedimiento iniciado para la lotificación de dichos terrenos, por lo que no cuentan con licencia de fraccionamiento, situación que impide legalmente su desarrollo, urbanización y la dotación de servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica, entre otros.

De acuerdo con la información detectada en las publicaciones, los lotes se ofrecen con medidas de 10 por 20 metros, a un costo aproximado de 140 mil pesos, con un enganche de 18 mil pesos y mensualidades de 2 mil pesos, condiciones que podrían resultar atractivas para las personas interesadas en adquirir un patrimonio.

Ante este panorama, el Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para que, antes de realizar cualquier compra de terrenos, verifique ante la Dirección de Desarrollo Urbano que los predios cuenten con las autorizaciones y licencias necesarias, con el fin de proteger su patrimonio y evitar problemas legales a futuro.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

