Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en colonia La Valencia

El Gobierno Municipal de Saltillo alertó a la ciudadanía sobre la venta ilegal de terrenos rústicos ubicados al poniente de la ciudad, a espaldas de la colonia La Valencia, los cuales están siendo ofertados sin contar con las autorizaciones y licencias correspondientes.

A través de la Dirección de Desarrollo Urbano, se informó que estos predios se promocionan principalmente mediante redes sociales, por lo que se exhortó a la población a extremar precauciones y evitar caer en posibles fraudes, ya que se trata de terrenos que no cumplen con la normatividad vigente.

La autoridad municipal precisó que no existe ningún procedimiento iniciado para la lotificación de dichos terrenos, por lo que no cuentan con licencia de fraccionamiento, situación que impide legalmente su desarrollo, urbanización y la dotación de servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica, entre otros.

De acuerdo con la información detectada en las publicaciones, los lotes se ofrecen con medidas de 10 por 20 metros, a un costo aproximado de 140 mil pesos, con un enganche de 18 mil pesos y mensualidades de 2 mil pesos, condiciones que podrían resultar atractivas para las personas interesadas en adquirir un patrimonio.

Ante este panorama, el Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para que, antes de realizar cualquier compra de terrenos, verifique ante la Dirección de Desarrollo Urbano que los predios cuenten con las autorizaciones y licencias necesarias, con el fin de proteger su patrimonio y evitar problemas legales a futuro.