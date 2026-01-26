‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorros por más de 27.6 mdp para familias de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El transporte gratuito contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias
El alcalde Javier Díaz González informó que, gracias al programa de transporte público “Aquí Vamos Gratis”, las y los saltillenses han logrado un ahorro superior a los 27.6 millones de pesos, tras la realización de más de 2 millones 50 mil traslados gratuitos en la ciudad.
El presidente municipal destacó que este programa social ha representado un beneficio directo para miles de personas, además de impulsar una movilidad urbana más activa, inclusiva y sustentable. Señaló que la operación de las dos rutas troncales, apoyadas con la incorporación de 35 nuevas unidades, ha mejorado de manera significativa la experiencia de las y los usuarios.
TE PUEDE INTERESAR: Policía de Saltillo se ubica entre las más efectivas y confiables del país
“Las dos rutas troncales, con las 35 unidades nuevas que se incorporaron, han mejorado significativamente la experiencia de las y los usuarios al reducir sus tiempos de traslado, pero, sobre todo, al generar ahorros importantes que, al final del día, se traducen en una mejor calidad de vida para las familias”, expresó Díaz González.
El alcalde agradeció el respaldo firme y decidido del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, apoyo que —dijo— se brindó desde la planeación y el arranque del programa “Aquí Vamos Gratis”. Asimismo, comentó que durante los recorridos que ha realizado en las unidades, las familias le han compartido que pueden ahorrar hasta dos mil pesos por semana, recursos que ahora destinan a despensa, ropa, calzado y otras necesidades del hogar.
Añadió que las y los estudiantes también han manifestado beneficios importantes, ya que, gracias al transporte gratuito, ahorran alrededor de 500 pesos semanales, los cuales ahora utilizan para realizar trabajos escolares, actividades recreativas o para el ahorro personal.
Díaz González informó que actualmente se trabaja en el rediseño de las rutas alimentadoras, en coordinación con las y los concesionarios del transporte público, con quienes se ha mantenido un trabajo conjunto desde el inicio del proyecto.
Recordó que para brindar este servicio gratuito se incorporaron 35 unidades nuevas de cama baja, con capacidad para 77 personas cada una, equipadas con aire acondicionado, Wi-Fi y rampas de acceso universal.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo arranca el año como la capital más segura de México
“Consolidamos las dos rutas troncales Norte–Sur y Sur–Norte, así como Oriente–Poniente y Poniente–Oriente. Uno de cada cinco saltillenses se encuentra a una distancia caminable de estas rutas con tarifa cero”, puntualizó.
Finalmente, el alcalde subrayó que con el programa “Aquí Vamos Gratis”, Saltillo se consolida como un referente a nivel nacional en movilidad social y transporte público gratuito.