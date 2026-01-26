‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorros por más de 27.6 mdp para familias de Saltillo

El alcalde Javier Díaz González informó que, gracias al programa de transporte público “Aquí Vamos Gratis”, las y los saltillenses han logrado un ahorro superior a los 27.6 millones de pesos, tras la realización de más de 2 millones 50 mil traslados gratuitos en la ciudad.

El presidente municipal destacó que este programa social ha representado un beneficio directo para miles de personas, además de impulsar una movilidad urbana más activa, inclusiva y sustentable. Señaló que la operación de las dos rutas troncales, apoyadas con la incorporación de 35 nuevas unidades, ha mejorado de manera significativa la experiencia de las y los usuarios.

TE PUEDE INTERESAR: Policía de Saltillo se ubica entre las más efectivas y confiables del país

“Las dos rutas troncales, con las 35 unidades nuevas que se incorporaron, han mejorado significativamente la experiencia de las y los usuarios al reducir sus tiempos de traslado, pero, sobre todo, al generar ahorros importantes que, al final del día, se traducen en una mejor calidad de vida para las familias”, expresó Díaz González.

El alcalde agradeció el respaldo firme y decidido del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, apoyo que —dijo— se brindó desde la planeación y el arranque del programa “Aquí Vamos Gratis”. Asimismo, comentó que durante los recorridos que ha realizado en las unidades, las familias le han compartido que pueden ahorrar hasta dos mil pesos por semana, recursos que ahora destinan a despensa, ropa, calzado y otras necesidades del hogar.