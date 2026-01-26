Conflicto de AHMSA requiere salida federal: Gobernador de Coahuila

Mientras extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) iniciaron este lunes un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir una solución a sus adeudos laborales, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, afirmó que existen condiciones para que el conflicto avance hacia una salida definitiva. Insistió en que el papel decisivo corresponde al Gobierno Federal.

Sobre el tema, afirmó que, desde el inicio de su administración, la situación de AHMSA se ha mantenido como el asunto laboral más relevante para el estado, por lo que su gobierno ha sostenido comunicación constante con los trabajadores y con los distintos actores involucrados en el proceso.

“Para nosotros el tema de las y los trabajadores de AHMSA es una prioridad. En materia laboral, yo creo que es el tema más importante que traemos desde que llegamos al gobierno”, expresó.

“Fue un pleito político entre el expresidente de México e integrantes del Consejo de Administración, una bronca política que a final de cuentas se llevó de encuentro el trabajo de miles de familias. Yo creo que fue algo muy irresponsable por parte de la administración pasada federal”, afirmó.

En ese sentido, consideró que existen condiciones para avanzar en el proceso judicial que permita concretar la subasta de AHMSA y abrir la puerta a un nuevo inversionista con capacidad financiera. “Pienso que hay buenas condiciones para poder llegar a buen puerto pronto, que pueda haber un proceso judicial para entrar en la subasta y que pueda entrar al juego un nuevo participante, alguna empresa con capacidad financiera”, señaló.

Además, afirmó que se ha mantenido diálogo con todas las partes involucradas en el proceso. “Hemos estado en comunicación con muchos de los actores: con los acreedores, con el Poder Judicial, con la parte administrativa de AHMSA, con los trabajadores, con el Gobierno Federal, con el secretario de Hacienda y con el secretario del Trabajo”, dijo.

Agregó que el objetivo no se limita al pago de adeudos, sino que pasa necesariamente por la reactivación productiva de la siderúrgica. “El objetivo que hemos planteado desde un principio es reactivar, para que se puedan recuperar los empleos, que se pueda recuperar la economía y que los proveedores a los que se les debe puedan trabajar y se les pueda ir pagando poco a poco”, comentó.

SE DEBE CONSTRUIR UN MODELO VIABLE

Sobre el papel de las autoridades federales, enfatizó que el Gobierno Federal es el actor central en este proceso, al concentrar buena parte de los adeudos y tener la capacidad de generar un esquema que resulte atractivo para posibles inversionistas. “El Gobierno Federal es el jugador más importante, es el que trae la sartén por el mango. Es uno de los proveedores a los que se les debe la mayor cantidad de dinero, como Pemex, CFE, el IMSS y el Infonavit”, dijo, al señalar que corresponde a ese nivel de gobierno construir un modelo financiero viable.

Jiménez Salinas reconoció que la magnitud del problema rebasa las capacidades financieras del estado, por lo que reiteró que Coahuila no puede asumir un rescate económico directo de la empresa y que su participación se limita a labores de mediación y gestión. “Estamos hablando de un problema de mil 500 millones de dólares. Prácticamente es la mitad del presupuesto del Estado. Son alrededor de 30 mil millones de pesos. Lo que hemos hecho es ser solidarios, estar al pendiente, ser mediadores y ser gestores”, mencionó.

Ante la incertidumbre que persiste en torno al proceso de venta de AHMSA, el gobernador llamó a mantener la calma y evitar que las versiones encontradas que han circulado en distintos momentos sigan generando confusión entre los trabajadores y la ciudadanía. “Ha habido muchas noticias encontradas desde un principio, que un día se dice una cosa y otro día se dice otra. Yo lo que pido es que tengamos calma y que todos abonemos a una solución”, expresó.

Finalmente, recordó que la situación de AHMSA fue planteada directamente a Claudia Sheinbaum antes de que asumiera la Presidencia de la República y que el tema fue incorporado a sus compromisos de gobierno, por lo que confió en que se mantenga como una prioridad en la agenda federal.

“Le dije que el tema económico más importante que tiene Coahuila es AHMSA. Afortunadamente ella lo metió en sus compromisos presidenciales y sé que está al pendiente, tanto ella como su equipo. Ahora es cuestión de cuadrar la fórmula entre acreedores, instituciones del Estado, trabajadores y los nuevos participantes”, concluyó.