Coahuila: Pide Inedec recursos a Conade para rehabilitar canchas de Parque V. Carranza, La Maquinita, entre otras

El Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) envió este lunes una solicitud de recursos a la Comisión Nacional del Deporte (Conade) con el fin de rehabilitar canchas de futbol en toda la entidad.

Antonio Cepeda Licón, titular del Inedec, expuso que entre las canchas que se pretende dar mantenimiento están aquellas de parques de Saltillo como son el V. Carranza, La Maquinita y La Aurora.

“Estamos poniendo changuitos, hoy (lunes) mandamos una información a CONADE para la posibilidad de bajar un recurso federal de una rehabilitación de 27 canchas de fútbol, de fútbol 5 y fútbol 7, donde estamos buscando rehabilitar los campos de las diferentes regiones de Coahuila y una de estas canchas son las unidades del Venustiano Carranza, de la Maquinita, del Parque Ecológico La Aurora y de algunas plazas también de otros municipios”, apuntó Cepeda ante los medios de comunicación.

AVANZA REHABILITACIÓN DEL OLÍMPICO

El funcionario estatal también explicó que se ha avanzado en la rehabilitación de instalaciones deportivas en la capital del estado, particularmente las ubicadas en el Estadio Olímpico Francisco I. Madero.

Agregó que se han puesto en marcha atenciones en butacas y pintura, poniendo énfasis en la adecuación de los baños. También apuntó que la rehabilitación del Olímpico se realizará con vías de ser sede de las regionales de futbol para clasificar a la Olimpiada Nacional, torneo en el que se recibirá a cinco estados de la República.

“Comenzamos a finales del año pasado en lo que fueron la rehabilitación de nuestros gimnasios de tiro deportivo, de halterofilia y de luchas, que los baños estaban inservibles, bueno, fue una de las cosas que tomamos cartas en el asunto, así mismo lo vamos a hacer ya con los baños del estadio y otra de las necesidades principales que se tienen son las butacas donde la gente se pueda sentar a presenciar cualquier evento”, dijo Cepeda.

Detalló que hasta ahora se han invertido cerca de 700 mil pesos en la rehabilitación de estas instalaciones.