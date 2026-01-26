Extracción de gas en Coahuila puede generar miles de empleos, como en Texas: Gobernador

El gas shale aparece como una de las principales oportunidades que Coahuila no logró detonar en años recientes, pese a su potencial para generar empleo y actividad económica, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al contrastar el desarrollo energético del estado con el de Texas.

Refirió que, mientras en la entidad vecina este recurso impulsó una dinámica económica relevante, en Coahuila el tema se frenó sin una evaluación técnica de fondo, lo que derivó en un rezago que hoy, comenta, resulta evidente. “Vemos cómo en el estado vecino de Texas se generan miles de empleos y hay un movimiento en la economía muy importante con esta parte energética”, dijo.

Sostuvo que el gas shale pudo haber funcionado como una palanca de desarrollo para distintas regiones del estado, particularmente en la zona centro-norte y carbonífera, pero que esa posibilidad no se aprovechó.

“Si lo tienes de ejemplo literalmente a un kilómetro de tu frontera, yo creo que se pudo haber profundizado más, y no se hizo. Como muchas cosas, se dijo ‘eso no sirve, déjenlo abandonado’”, expresó.

UNA ‘PALANCA DE DESARROLLO’

“Puede ser una palanca de desarrollo importantísima para generar miles de empleos y una nueva economía de la Región Centro, Norte y Carbonífera de nuestro estado”, agregó. En ese contexto, el gobernador vinculó el freno de este tipo de proyectos a decisiones tomadas en la administración federal pasada, las cuales, dijo, detuvieron inversiones que ya estaban encaminadas y limitaron el crecimiento del sector energético.

Comentó que este tipo de decisiones deben tomarse con análisis. “Las decisiones se tienen que tomar con profesionalismo, con profundidad, con investigación, viendo los impactos, los pros y los contras”, dijo.

Añadió que Coahuila ya es un actor relevante en el sector energético nacional y que su papel podría fortalecerse conforme se reactiven proyectos que habían quedado detenidos. “Coahuila puede llegar a ser un jugador aún más potente en la parte energética”, afirmó.