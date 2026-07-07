Anuncian salida de ‘minidragones’ de avenidas principales para priorizar bacheo en colonias de Saltillo

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    Anuncian salida de ‘minidragones’ de avenidas principales para priorizar bacheo en colonias de Saltillo
    Periférico Luis Echeverría, Venustiano Carranza y Otilio González figuran entre las vialidades que serán rehabilitadas este año. CORTESÍA

El Gobierno de Saltillo retirará los “minidragones” de las principales avenidas para concentrar el bacheo en las colonias, mientras prepara un programa de recarpeteo y rehabilitación en vialidades estratégicas

El Gobierno Municipal de Saltillo implementará una reestructuración en su estrategia de mantenimiento vial al retirar la maquinaria conocida como ”minidragones” de las principales avenidas. Esta medida busca enfocar los trabajos de bacheo directamente en el interior de las colonias de la capital de Coahuila.

Antonio Nerio Maltos, director de Obras Públicas de Saltillo, confirmó que los contratos de estos equipos están por concluir. La decisión responde a la necesidad de atender de manera prioritaria los daños acumulados en las calles internas de los sectores habitacionales.

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”Estamos terminando con un contrato de los minidragones, que eran dos, y estos serán sustituidos por cuadrillas externas y las cuadrillas normales. Vamos a implementar una estrategia de recarpeteo y de rehabilitación”, explicó Nerio Maltos.

El funcionario detalló que el retiro de esta maquinaria de los bulevares principales no dejará desatendidas dichas vialidades. Los esfuerzos institucionales se enfocarán en obras de bacheo profundo y recarpeteo focalizado en tramos específicos de alta circulación.

”Ya van a salir de Saltillo. Esto lo aplicamos en las principales vialidades y ahora tenemos identificados tres o cuatro puntos donde este año pudiéramos estar ejecutando trabajos de rehabilitación o de recarpeteo”, apuntó.

PUNTOS CRÍTICOS EN REVISIÓN

Entre las vialidades primarias que recibirán atención prioritaria bajo el nuevo esquema destacan tramos del periférico Luis Echeverría Álvarez, el bulevar Venustiano Carranza, el bulevar Otilio González y el acceso norte de Venustiano Carranza.

El director de Obras Públicas precisó que las intervenciones se definirán formalmente en los próximos días junto con el alcalde y la tesorera municipal. Las opciones técnicas contemplan desde la aplicación de microcarpeta hasta procesos de fresado y rehabilitación integral.

”Va diferente tratamiento: en algunos casos sería una microcarpeta; en otros, un recarpeteo; y en otros, la rehabilitación total, levantando el asfalto actual, realizando el fresado y colocando una nueva carpeta asfáltica”, puntualizó el funcionario.

CONCRETO HIDRÁULICO CONTRA LLUVIAS

Ante el desgaste natural del pavimento y las constantes precipitaciones, la Dirección de Obras Públicas mantiene el uso de concreto hidráulico en puntos específicos. Esta tecnología busca garantizar una mayor durabilidad de la infraestructura en zonas con escurrimientos severos.

Actualmente, el municipio proyecta al menos cuatro obras bajo esta modalidad, con inversiones estimadas en cerca de dos millones de pesos por tramo. Nerio Maltos reconoció que, aunque sería ideal ampliar su cobertura, existen limitaciones presupuestales.

”Sería imposible aplicar concreto hidráulico en toda la ciudad. Toda la ciudad presenta situaciones complejas de bacheo, sobre todo por el desgaste natural del tiempo en las vialidades”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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