Aparatoso choque deja dos mujeres lesionadas en el Centro de Saltillo

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Saltillo
/ 24 abril 2026
    Aparatoso choque deja dos mujeres lesionadas en el Centro de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a las dos mujeres lesionadas tras el fuerte choque registrado en la zona centro durante la madrugada de este viernes, mientras elementos de Tránsito Municipal aseguraban el área para evitar otro incidente. MARTÍN ROJAS

El accidente ocurrió cuando uno de los vehículos se incorporó al cruce sin respetar la luz del semáforo, lo que derivó en el impacto

Un aparatoso accidente vehicular se registró la madrugada de este viernes, luego de que dos vehículos se impactaran sobre calles de la Zona Centro de Saltillo; ambos conductores alegaron contar con la luz verde en el semáforo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando el conductor de un vehículo de la marca Kia, modelo Rio, transitaba sobre la calle Ignacio Allende con dirección de norte a sur.

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$!La conductora del vehículo Toyota fue trasladada a un hospital particular para su valoración médica, luego de presentar lesiones derivadas del fuerte impacto ocurrido en el cruce vial del primer cuadro de la ciudad.
La conductora del vehículo Toyota fue trasladada a un hospital particular para su valoración médica, luego de presentar lesiones derivadas del fuerte impacto ocurrido en el cruce vial del primer cuadro de la ciudad. MARTÍN ROJAS

Justo en la intersección con la calle General Ramón Corona, la conductora de un automóvil hatchback de la marca Toyota, que circulaba rumbo al poniente, se le atravesó, impactándolo en su costado derecho. Tras la colisión, el vehículo salió proyectado contra la banqueta.

$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron labores de peritaje en la zona del accidente, recabando testimonios de testigos que presenciaron el momento exacto de la colisión entre ambos automóviles.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron labores de peritaje en la zona del accidente, recabando testimonios de testigos que presenciaron el momento exacto de la colisión entre ambos automóviles. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.

$!Una de las unidades involucradas terminó sobre la banqueta tras el impacto, generando alarma entre vecinos y personas que transitaban por el sector en las primeras horas del día.
Una de las unidades involucradas terminó sobre la banqueta tras el impacto, generando alarma entre vecinos y personas que transitaban por el sector en las primeras horas del día. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del siniestro para la valoración de dos féminas: una que se encontraba en el automóvil de la marca Kia, quien iba como acompañante, y la conductora del vehículo Toyota, siendo esta última quien fue trasladada a un nosocomio particular.

Los oficiales se entrevistaron con ambas partes; sin embargo, al no admitir ninguno la culpabilidad, el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.

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