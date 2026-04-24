Aparatoso choque deja dos mujeres lesionadas en el Centro de Saltillo

Un aparatoso accidente vehicular se registró la madrugada de este viernes, luego de que dos vehículos se impactaran sobre calles de la Zona Centro de Saltillo; ambos conductores alegaron contar con la luz verde en el semáforo. Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando el conductor de un vehículo de la marca Kia, modelo Rio, transitaba sobre la calle Ignacio Allende con dirección de norte a sur.

Justo en la intersección con la calle General Ramón Corona, la conductora de un automóvil hatchback de la marca Toyota, que circulaba rumbo al poniente, se le atravesó, impactándolo en su costado derecho. Tras la colisión, el vehículo salió proyectado contra la banqueta.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del siniestro para la valoración de dos féminas: una que se encontraba en el automóvil de la marca Kia, quien iba como acompañante, y la conductora del vehículo Toyota, siendo esta última quien fue trasladada a un nosocomio particular. Los oficiales se entrevistaron con ambas partes; sin embargo, al no admitir ninguno la culpabilidad, el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.