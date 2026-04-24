Hombre pierde la vida tras caer en su casa, en Saltillo

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Saltillo
/ 24 abril 2026
    Hombre pierde la vida tras caer en su casa, en Saltillo
    Fue llevado en estado grave por sus familiares, pero dos días después falleció.

Llevaba dos días internado en la clínica dos del seguro social y murió debido a un golpe en la cabeza

Un sexagenario perdió la vida en el área de traumatología de la Clínica Dos del Seguro Social, tras sufrir una caída de su propia altura.

El reporte se hizo de inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que acudieran a tomar conocimiento del deceso, ocurrido cerca de las 17:00 horas. El hombre, de 64 años, que llevaba por nombre Jesús N., sufrió una caída dentro de su casa.

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Todo ocurrió el martes 21 de abril en la colonia Eulalio Gutiérrez, al sur de Saltillo. Fue llevado por sus propios familiares a dicho centro médico, donde fue reportado como delicado. Luego de dos días de agonía, fue declarado sin vida este jueves por la tarde, presuntamente a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Aun así, el personal de Servicios Periciales ordenó trasladar a la víctima a la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo).

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